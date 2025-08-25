Od 25 sierpnia nowe ceny paliw. Kierowcy mają czas tylko do 2 września!
Od 25 sierpnia kierowców w Polsce czekają zmiany cen paliw. Benzyna i olej napędowy utrzymują się na podobnym poziomie co tydzień temu, ale prawdziwą sensacją jest LPG – najtańsze od ponad czterech lat. Do tego sieci paliwowe przygotowały promocje, które potrwają tylko do 2 września.
Od 25 sierpnia nowe ceny paliw. Kierowcy mają czas na promocje do 2 września
Końcówka wakacji przyniosła niespodzianki dla kierowców. Od 25 sierpnia na stacjach paliw obowiązują nowe ceny, które różnią się w zależności od rodzaju tankowanego paliwa. Największym zaskoczeniem jest LPG – jego cena spadła do najniższego poziomu od ponad czterech lat. Dodatkowo sieci paliwowe przygotowały specjalne promocje, które potrwają do początku września.
Ile kosztuje paliwo?
Według danych e-petrol.pl, benzyna 95 kosztuje obecnie od 5,70 do 5,81 zł za litr, a benzyna 98 mieści się w przedziale 6,48–6,59 zł za litr. Olej napędowy to wydatek na poziomie 5,83–5,95 zł za litr. Najwięcej powodów do zadowolenia mają jednak kierowcy aut z instalacją LPG. Gaz kosztuje tylko 2,55 zł za litr – to najniższa cena od 2019 roku.
Eksperci zwracają uwagę, że choć kierowcy korzystają z wyjątkowo taniego gazu, ryzyko ponownych podwyżek pozostaje realne. W hurcie ceny benzyny i diesla rosną, a to może przełożyć się na stacje w najbliższych tygodniach.
Promocje dla kierowców
Sieci paliwowe postanowiły wykorzystać koniec wakacji i przygotowały szereg akcji promocyjnych. Orlen w ostatni weekend wakacji oferuje rabat 40 groszy za litr paliwa przy zakupach sklepowych lub gastronomicznych na stacji za minimum 5 zł. Bez dodatkowych zakupów zniżka wynosi 25 groszy, a maksymalna ilość objęta promocją to 50 litrów.
Circle K przygotowało zniżkę 35 groszy na paliwa miles oraz miles+, a także 10 groszy na LPG. Promocja dotyczy 50 litrów i można z niej korzystać wielokrotnie do 31 sierpnia. MOL Move daje kupony rabatowe: 40 groszy na paliwa EVO Plus, 30 groszy na EVO i 15 groszy na LPG. AVIA oferuje 30 groszy rabatu na benzynę 95 i olej napędowy w ramach akcji do końca sierpnia.
Najdłużej potrwa promocja sieci Shell – do 12 października na wybranych stacjach w godzinach 14:00–18:00 kierowcy zatankują paliwa premium V-Power w cenie podstawowych.
Rabaty aż do 2 września
Najszerszą ofertę przygotowało BP. W aplikacji BPme dostępnych jest pięć kuponów ze zniżkami od 25 do 45 groszy na litrze, przy zakupie minimum 30 litrów. Rabat dotyczy maksymalnie 60 litrów paliwa i obowiązuje do 2 września 2025 roku.
Tańsze tankowanie, ale nie na długo?
Choć promocje pozwalają zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych przy jednym tankowaniu, analitycy ostrzegają, że trend spadkowy może być chwilowy. Wzrost cen w hurcie i napięcia na rynku światowym mogą wkrótce przynieść kolejną falę podwyżek. Dlatego eksperci radzą, by kierowcy skorzystali z obniżek i rabatów, zanim ceny znów pójdą w górę.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.