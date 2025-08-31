Od dziś nowy rozkład pociągów Kolei Mazowieckich. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami
Od niedzieli, 31 sierpnia 2025 r., w życie wchodzi nowy rozkład jazdy Kolei Mazowieckich, który będzie obowiązywał do 25 października. Najwięcej zmian dotknie podróżnych korzystających z trasy Warszawa – Sochaczew – Łowicz. Powodem są prace modernizacyjne na przystanku Warszawa Ursus Północny.
Przewoźnik informuje, że w dniach 31 sierpnia – 29 września ruch między stacjami Warszawa Gołąbki – Warszawa Włochy będzie odbywał się jednotorowo. W tym czasie część pociągów pojedzie w innych godzinach, a niektóre ominą przystanki: Warszawa Gołąbki, Warszawa Ursus Północny i Warszawa Włochy.
Dodatkowe utrudnienia pojawią się w dwóch okresach: 21–30 sierpnia oraz 30 września – 19 października, kiedy to pociągi jadące w stronę Warszawy nie będą zatrzymywać się na przystanku Ursus Północny.
Z kolei w dniach 20–25 października ograniczenia obejmą ruch w przeciwnym kierunku – wówczas pociągi kursujące do Ożarowa Mazowieckiego, Błonia, Sochaczewa i Łowicza również ominą ten przystanek.
