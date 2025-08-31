Od jutra SuperHit w Biedronce: Od rana ludzie ruszą na zakupy
Już od poniedziałku, 1 września, w sklepach Biedronka startuje nowa, wyjątkowa promocja, która z pewnością przyciągnie tłumy klientów. Sieć przygotowała kolejną odsłonę akcji „Podróżuj z klasą”, w której w niezwykle atrakcyjnych cenach dostępne będą produkty marki Puccini – od kosmetyczek, przez plecaki, aż po eleganckie walizki kabinowe.
Za jedyne 39,99 zł można będzie kupić praktyczne kosmetyczki damskie i męskie, wyposażone w przegródki i kieszonki, wykonane z trwałych materiałów takich jak ekoskóra czy poliester. To świetna opcja zarówno do podróży, jak i na co dzień. Z kolei za 99,99 zł klienci wybiorą pomiędzy turystycznym plecakiem z kieszenią na laptopa a torbą z regulowanym paskiem, idealną do pracy czy krótkiego wyjazdu.
Największym hitem okazuje się jednak walizka kabinowa – dostępna w kilku kolorach, obrotowa, wykonana z solidnego ABS-u – w cenie 129 zł. To oferta, której trudno się oprzeć, szczególnie przed jesiennymi podróżami i wyjazdami służbowymi.
Promocja obowiązuje od 1 do 13 września lub do wyczerpania zapasów. Wszystko wskazuje na to, że od samego rana klienci będą szturmować sklepy, by zdobyć te produkty. Patrząc na dotychczasowe doświadczenia z podobnymi akcjami, zainteresowanie będzie ogromne – dlatego, kto chce upolować okazję, powinien zjawić się w Biedronce jak najwcześniej.
