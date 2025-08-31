Od lipca płacą więcej niż kiedykolwiek. Nawet 1800 zł miesięcznie na rękę

31 sierpnia 2025 11:31 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Rząd uruchomił nowe świadczenie dla służb mundurowych. Od 1 lipca 2025 roku funkcjonariusze zaczęli otrzymywać od 900 do nawet 1800 zł miesięcznie, i to bez podatku. To realna podwyżka pensji, która w wielu przypadkach sięgnęła 20 proc.

Fot. Warszawa w Pigułce

Nowe świadczenie dla funkcjonariuszy. Nawet 1800 zł miesięcznie bez podatku

Rząd zdecydował o wprowadzeniu dodatkowego wsparcia dla służb podległych MSWiA. Od lipca funkcjonariusze otrzymują świadczenie mieszkaniowe, które wynosi od 900 zł do 1800 zł miesięcznie i nie podlega opodatkowaniu.

Podwyżka w praktyce

Według wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Wiesława Szczepańskiego, nowe świadczenie to realna podwyżka uposażeń. Najniższa kwota, 900 zł, przysługuje funkcjonariuszom spoza dużych miast, natomiast w Warszawie dodatek sięga nawet 1800 zł. Średnio daje to około 1100–1200 zł miesięcznie więcej w portfelach policjantów, strażaków i innych służb.

Łącznie z pięcioprocentową podwyżką dla całej budżetówki, przyznane dodatki oznaczają wzrost wynagrodzeń o około 20 proc. w 2025 roku. Resort zapewnia także zwrot kosztów dojazdu do pracy.

Rozmowy ze związkami i plany na przyszłość

We wrześniu mają się odbyć kolejne rozmowy ze związkami zawodowymi. Rząd chce uprościć obecny system dodatków i powiązać je z rodzajem pełnionej służby, zakresem obowiązków czy kwalifikacjami. Szczepański podkreśla, że lata 2024 i 2025 są najlepsze pod względem wysokości uposażeń funkcjonariuszy od lat, a przyszły rok – jako wyborczy – może przynieść kolejne żądania podwyżek.

Ustawa modernizacyjna

Równolegle trwają prace nad ustawą modernizacyjną. Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i na początku września ma trafić pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Plan zakłada, że ustawa zostanie uchwalona jeszcze w tym roku i wejdzie w życie 1 stycznia.

