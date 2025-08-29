Od niedzieli rewolucja w rozkładach SKM, KM i WKD. Sprawdź, jak pojedziesz
Od niedzieli pasażerów warszawskich kolei czekają duże zmiany. Z powodu modernizacji torów i stacji wchodzą w życie nowe rozkłady jazdy SKM, Kolei Mazowieckich i WKD, a część połączeń zostanie zastąpiona autobusami.
Już w najbliższy weekend pasażerów warszawskich kolei czekają duże zmiany. Zmienią się rozkłady Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Wszystko z powodu intensywnych prac modernizacyjnych, które potrwają do jesieni.
Utrudnienia w Szybkiej Kolei Miejskiej
Od 31 sierpnia do 25 października w godzinach nocnych wstrzymany zostanie ruch pociągów linii S2 na trasie Warszawa Rembertów–Sulejówek Miłosna. Z kolei 6 i 7 września część kursów linii S4 zostanie skrócona do stacji Warszawa Gdańska. Na pasażerów linii S1 również czekają zmiany – wybrane składy będą kursowały tylko na trasie Otwock–Warszawa Zachodnia.
Zmiany w Kolejach Mazowieckich
Najwięcej modyfikacji dotyczy linii obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie. Pasażerowie korzystający z R1, R2, R3, R31, R61, R8, R81 i R82 muszą się liczyć z utrudnieniami, a część pociągów pojedzie w innych godzinach lub skróconych relacjach.
Na linii R1 Warszawa–Skierniewice 27 i 28 września ruch na odcinku Włochy–Pruszków będzie odbywał się tylko po jednym torze. Niektóre pociągi ominą przystanki Warszawa Włochy, Ursus, Ursus Niedźwiadek i Piastów.
Dodatkowe zmiany wprowadzone zostaną także w związku z modernizacją stacji Warszawa Ursus Północny – część pociągów w ogóle nie zatrzyma się na tym przystanku.
Autobusy zastępcze i honorowanie biletów
W związku z utrudnieniami uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza. Pasażerowie Kolei Mazowieckich będą mogli korzystać z autobusów linii 194, 207 oraz Z-3. Honorowanie biletów obejmie odcinki pomiędzy przystankami PKP Gołąbki, Ursus i Włochy.
Warszawska Kolej Dojazdowa także z korektą
Od 1 września do końca roku zmienia się też rozkład Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W dni powszednie pociągi na odcinku Warszawa Śródmieście WKD–Podkowa Leśna Główna będą kursowały co 10 minut w godzinach szczytu i co 15 minut poza nim. Połączenia do Grodziska będą realizowane co 10–15 minut, a do Milanówka co 40 minut. W weekendy częstotliwość kursowania zostanie zmniejszona – pociągi będą jeździć co 20–40 minut.
Zmiany potrwają do końca października w przypadku SKM i KM oraz do końca roku na trasach WKD. Kolejarze apelują, by przed każdą podróżą sprawdzać aktualny rozkład.
