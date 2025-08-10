Od października oddasz pustą butelkę i odzyskasz pieniądze. Co musisz wiedzieć już teraz
Od 1 października w całej Polsce zacznie obowiązywać nowy system kaucyjny, który zmieni sposób, w jaki traktujemy puste butelki i puszki. Za każde opakowanie po napoju – plastikowe butelki do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra – zapłacimy kaucję, którą odzyskamy przy zwrocie. Opłata wyniesie 50 groszy dla plastiku i puszek oraz 1 zł dla szkła.
Największe sklepy, powyżej 200 m², będą miały obowiązek przyjmować opakowania i oddawać pieniądze. Mniejsze punkty będą mogły uczestniczyć w systemie dobrowolnie. Co istotne, w większości miejsc nie trzeba będzie przedstawiać paragonu – wystarczy, że przyniesiemy czyste, opróżnione opakowania.
Nowe przepisy mają nie tylko wspierać ochronę środowiska, ale też realnie wpłynąć na domowe budżety. Oddając regularnie butelki i puszki, w skali roku można odzyskać nawet kilkaset złotych. Doświadczenia innych krajów pokazują, że dzięki takim rozwiązaniom poziom recyklingu może wzrosnąć z około 30% do ponad 90%, a ilość odpadów na ulicach znacząco się zmniejsza.
W mniejszych miejscowościach powstaną specjalne punkty odbioru oraz automaty kaucyjne. Warto już teraz dowiedzieć się, gdzie w okolicy będą zlokalizowane, aby od października w pełni korzystać z możliwości nowego systemu.
Wprowadzenie kaucji może też zmienić codzienne nawyki Polaków. Coraz więcej osób będzie planować zakupy z myślą o zwrocie opakowań, a część sklepów może wprowadzić dodatkowe promocje dla klientów korzystających z systemu. To szansa, by oszczędzać i jednocześnie działać proekologicznie.
Eksperci podkreślają, że sukces tego projektu będzie zależał od naszej aktywności. Jeśli wszyscy weźmiemy udział w obiegu zamkniętym opakowań, nie tylko poprawimy stan środowiska, ale i pokażemy, że w prosty sposób możemy zmieniać kraj na lepsze. Od 1 października każda butelka i puszka będzie miała wartość – warto ją odzyskać, zamiast wyrzucać.
Co to oznacza dla czytelnika
Od 1 października każdy mieszkaniec Polski, który kupuje napoje w butelkach lub puszkach, zacznie płacić dodatkową kaucję. To oznacza, że po wypiciu napoju warto zachować opakowanie, bo jego oddanie pozwoli odzyskać wpłacone pieniądze – nawet bez paragonu. W praktyce, zamiast wyrzucać plastikową butelkę czy puszkę, będzie można w prosty sposób zamienić ją z powrotem na gotówkę.
Dzięki temu, przy regularnym oddawaniu opakowań, w ciągu roku można zyskać sporą sumę – dla rodzin kupujących napoje codziennie będzie to nawet kilkaset złotych. To również realna szansa, by ograniczyć ilość śmieci i wspólnie zadbać o czystość w miastach i na wsiach. Nowy system może też zmienić codzienne przyzwyczajenia: zakupy będą bardziej przemyślane, a każda butelka czy puszka nabierze wartości.
