Od piątku wielka promocja w Biedronce. Aż 57 proc. taniej, klienci kupują kilogramami
Biedronka rozpoczęła w piątek 25 września krótką promocję na jeden z najczęściej kupowanych owoców. Kilogram bananów można dostać za 2,99 zł, czyli o 57 proc. taniej od ceny sprzed obniżki. Oferta obowiązuje tylko przez dwa dni, wymaga użycia aplikacji i została objęta ścisłym limitem.
Banany są jednym z tych produktów, które wiele osób kupuje od razu w większej ilości. Nadają się do jedzenia na surowo, koktajli, owsianek, deserów czy popularnego chlebka bananowego. Tym razem Biedronka obniżyła ich cenę do poziomu, który może przyciągnąć klientów planujących weekendowe zakupy.
Promocja rozpoczęła się w piątek 25 września i potrwa do soboty 26 września. W tych dniach kilogram bananów kosztuje 2,99 zł.
Banany za 2,99 zł za kilogram
Cena przed obniżką podana przez sieć wynosiła 6,99 zł za kilogram. W promocji klienci zapłacą o 4 zł mniej, co daje deklarowany przez Biedronkę rabat na poziomie 57 proc.
Sieć podaje również, że cena produktu bez aplikacji Moja Biedronka wynosi 4,99 zł za kilogram. Oznacza to, że samo zeskanowanie aplikacji obniża rachunek o kolejne 2 zł na każdym kilogramie.
Przy zakupie maksymalnych dwóch kilogramów klient zapłaci:
- z aplikacją – 5,98 zł,
- bez aplikacji – 9,98 zł,
- według ceny sprzed obniżki – 13,98 zł.
W stosunku do ceny 6,99 zł oszczędność przy dwóch kilogramach wynosi więc 8 zł.
Obowiązuje limit na całe dwa dni
Kupujący muszą zwrócić uwagę na szczególnie ważny warunek. Limit wynosi łącznie 2 kg bananów na jedno konto Moja Biedronka w całym okresie promocji.
Nie jest to zatem limit odnawiany następnego dnia. Jeżeli klient wykorzysta całe 2 kg już w piątek, w sobotę nie kupi kolejnej partii w promocyjnej cenie na to samo konto.
Przy kasie należy zeskanować kartę Moja Biedronka albo aplikację przypisaną do konta. Bez tego system naliczy wyższą cenę – 4,99 zł za kilogram.
Promocja potrwa tylko do soboty
Oferta jest wyjątkowo krótka. Rozpoczęła się w piątek i zakończy wraz z zamknięciem sklepów w sobotę 26 września. Obowiązuje w sklepach stacjonarnych, do wyczerpania zapasów.
Ze względu na niską cenę i dwudniowy termin w części placówek zainteresowanie może być duże. Klienci mogą wkładać do koszyków całe kiście, ale promocja obejmie maksymalnie dwa kilogramy przypisane do jednego konta.
Warto również pamiętać, że banany szybko dojrzewają. Jeżeli kupione owoce zaczną brązowieć, można je obrać, pokroić i zamrozić do późniejszego wykorzystania w koktajlach lub deserach. Bardzo dojrzałe sztuki sprawdzą się także do placuszków i wypieków.
Najważniejsze warunki oferty to: 2,99 zł za kilogram, aplikacja Moja Biedronka, maksymalnie 2 kg na konto oraz termin tylko od piątku 25 do soboty 26 września.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.