Od poniedziałku wielka promocja w Biedronce – koce i poduszki, które pokochasz!
Biedronka po raz kolejny zaskakuje swoich klientów. Od poniedziałku, 1 września, w sklepach rusza wyjątkowa promocja, która idealnie wpisuje się w klimat nadchodzącej jesieni. Tym razem w ofercie znajdziemy mięciutkie koce flanelowe SMUKEE oraz zabawne poduszki dekoracyjne – i to w niezwykle niskiej cenie 24,99 zł za sztukę.
Koce dostępne będą w rozmiarze 150 × 170 cm i w kilku różnych wzorach oraz kolorach. Motywy inspirowane croissantami, kawą czy słodkimi bułeczkami sprawią, że jesienne wieczory nabiorą zupełnie nowego charakteru. To propozycja nie tylko praktyczna, ale i stylowa – idealna zarówno na chłodny wieczór z książką, jak i jako ozdoba salonu.
Na klientów czekają również niezwykle urocze poduszki w kształcie wypieków i jajka sadzonego. To hit, który błyskawicznie podbija serca – nie tylko najmłodszych! Wesołe, mięciutkie poduszki mogą być świetnym prezentem, dodatkiem do pokoju dziecka albo oryginalnym elementem wystroju salonu.
Promocja potrwa tylko do soboty, 13 września, jednak – jak to w przypadku takich ofert – produkty mogą zniknąć z półek znacznie szybciej. Nic dziwnego, bo w tej cenie trudno znaleźć tak oryginalne i jednocześnie praktyczne akcesoria.
Jesień z Biedronką zapowiada się naprawdę przytulnie – kto nie zdąży, ten straci okazję na dodanie swojemu wnętrzu odrobiny ciepła i humoru.
