Od poniedziałku wielka promocja w Lidlu. Superokazje dla grzybiarzy w supercenach!
Nowy tydzień w Lidlu rozpocznie się prawdziwym zakupowym hitem dla miłośników jesiennych wypraw do lasu. Od poniedziałku, 1 września, w ofercie pojawi się wyjątkowa kolekcja akcesoriów kuchennych i koszy wiklinowych, które idealnie sprawdzą się w sezonie grzybowym.
Wśród najciekawszych propozycji znajdziemy suszarkę do żywności Silvercrest o mocy 370 W – teraz tańszą o 30 zł, w cenie 139 zł. Urządzenie pozwoli na szybkie i wygodne suszenie grzybów, owoców, warzyw czy ziół, dzięki czemu ich aromat i wartości odżywcze zostaną z nami na dłużej.
Na półkach Lidla pojawią się również ręcznie plecione kosze wiklinowe w różnych rozmiarach – w sam raz na grzybobranie lub zakupy. Ich cena to 79,99 zł za sztukę. W ofercie nie zabraknie też drobnych akcesoriów kuchennych, takich jak zestaw 4 noży kuchennych (8,99 zł) czy akcesoria ze stali nierdzewnej Silvercrest – łyżki, chochle, szumówki czy tłuczki – w cenie 6,99 zł.
Jesień to czas, kiedy w polskich lasach królują grzyby, a Lidl idealnie wstrzelił się w oczekiwania klientów. Nic dziwnego, że promocja wzbudza ogromne zainteresowanie. Klienci spodziewają się tłumów od samego rana – bo takie okazje szybko znikają z półek.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.