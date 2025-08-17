Odkrycie, które zszokowało ekspertów! Polacy zrywają z bankami i szukają wyższych zysków.
Polski rynek finansowy właśnie przechodzi dynamiczną transformację. Najnowsze dane pokazują, że blisko połowa obywateli przestała ufać jednemu bankowi i aktywnie przenosi swoje oszczędności tam, gdzie mogą one przynieść większe zyski. To prawdziwy przełom w podejściu do pieniędzy – aż 44% Polaków regularnie śledzi oferty lokat i kont oszczędnościowych, by polować na wyższe oprocentowanie.
Seniorzy i czterdziestolatkowie na czele zmian
Największą aktywność w „oszczędnościowej migracji” wykazują seniorzy – ponad połowa osób po 60. roku życia otwarcie przyznaje, że poszukuje nowych, lepszych warunków. Podobną determinację wykazują czterdziestolatkowie, którzy coraz częściej traktują bank jak usługodawcę, a nie wieloletniego partnera.
Nie wszyscy jednak ulegli tej finansowej fali. Aż 42% badanych pozostaje wiernych jednemu bankowi lub produktowi, a wśród kobiet wskaźnik ten wynosi aż 49%. Dla kontrastu, wśród mężczyzn tylko co trzeci deklaruje taką lojalność. Najbardziej konserwatywni są najmłodsi klienci – połowa osób w wieku 18–29 lat woli nie przenosić swoich oszczędności, podczas gdy seniorzy coraz odważniej zmieniają instytucje finansowe.
Polacy coraz bardziej świadomi finansowo
To zjawisko pokazuje wzrost świadomości finansowej w społeczeństwie. Coraz więcej osób traktuje bank nie jako domyślny wybór, lecz jako narzędzie do pomnażania kapitału. Co ciekawe, mimo rosnącej czujności, aż 79% Polaków nigdy nie skorzystało z usług profesjonalnego doradcy finansowego. Wolą działać samodzielnie, analizować rynek i ufać własnym decyzjom. Zaledwie 16% zdecydowało się na konsultacje ze specjalistą – częściej robili to mężczyźni oraz mieszkańcy większych miast.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli do tej pory nie sprawdzałeś ofert innych banków, być może właśnie tracisz realne pieniądze. Polacy coraz lepiej rozumieją, że lojalność wobec instytucji finansowych nie zawsze popłaca, a oszczędności powinny pracować na możliwie najlepszych warunkach. To moment, w którym każdy powinien zadać sobie pytanie: czy moje pieniądze są tam, gdzie przynoszą największe zyski?
Wyścig o oszczędności trwa, a polska rewolucja finansowych nawyków dopiero się zaczyna.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.