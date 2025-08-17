Odkrycie luki daje kobietom nawet 70% wyższe emerytury! System emerytalny ujawnia sekretną furtkę.
W Polsce odkryto mechanizm, który może zmienić życie tysięcy emerytek. Kobiety urodzone w latach 1949–1968, które przystąpiły do OFE, mogą otrzymać nawet o 50% wyższe świadczenie – i to bez składania dodatkowych wniosków. Wszystko dzięki zasadzie podwójnego przeliczenia emerytury przez ZUS.
Jak działa podwójne przeliczenie?
Pierwsze obliczenie świadczenia odbywa się w momencie osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Drugie następuje, gdy kobieta kończy 65 lat. Kluczowe jest to, że do ponownego wyliczenia ZUS wlicza także zwaloryzowane składki, które wpłynęły w czasie pobierania już pierwszej emerytury. Co więcej, korzystniejsze tablice dalszego trwania życia sprawiają, że świadczenie może być znacznie wyższe.
Eksperci podają konkretne liczby: średni wzrost emerytury po drugim przeliczeniu wynosi 54%. Rekordowe przypadki sięgają nawet 71%. Przykładowo, kobieta przechodząca na emeryturę w 2022 roku mogła uzyskać aż 71,2% wyższe świadczenie po drugim przeliczeniu, a w 2023 roku – o 58,5%.
Paradoks systemu
Zaskakujące jest to, że mechanizm nie zachęca Polek do dłuższej pracy. Wręcz przeciwnie – wcześniejsze przejście na emeryturę pozwala szybciej rozpocząć proces ponownego naliczania świadczeń. Im wcześniej emerytka otrzyma pierwsze świadczenie, tym szybciej kolejne waloryzacje powiększą jej konto, a tablice dalszego trwania życia zadziałają na jej korzyść.
Co to oznacza dla emerytek?
Dzięki tej luce w systemie wiele kobiet może poprawić swój budżet emerytalny w sposób, o jakim dotąd nawet nie marzyły. Dodatkowe świadczenia, takie jak 13. czy 14. emerytura, bledną przy tym, co daje podwójne przeliczenie. To finansowa rewolucja, która może przełożyć się na setki złotych więcej każdego miesiąca – i to bez dodatkowych formalności.
Nowa era emerytur
Rządowy system emerytalny skrywa mechanizm, który dla wielu kobiet stanie się prawdziwą życiową szansą. To swoista „finansowa petarda”, która może radykalnie zmienić podejście do planowania emerytury w Polsce.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
