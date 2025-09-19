Odkryto kolejne szczątki rakiety! Szczątki wojskowej rakiety znalezione tuż obok domów na Lubelszczyźnie.
Lubelskie: w Choinach odkryto szczątki rakiety, co się stało? Na Lubelszczyźnie, we wsi Choiny, odkryto szczątki rakiety, która najprawdopodobniej jest polska. Informację potwierdziła Żandarmeria Wojskowa. Elementy rakiety znalazły się na polu poza zabudowaniami i na szczęście nikomu nic się nie stało.
Co ustalono
Służby prowadzą oględziny oraz czynności procesowe. Zespół dochodzeniowo-śledczy Żandarmerii Wojskowej w Lublinie zbiera fragmenty i analizuje je, przy wsparciu pirotechników policji. Sprawą zajmuje się także Prokuratura Okręgowa, Wydział do Spraw Wojskowych
Wszystko wskazuje na to, że znalezione elementy pochodzą z rakiety użytej do zestrzelenia drona w nocy z 9 na 10 września.
Dlaczego to istotne
To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski kiedy Siły Powietrzne użyły uzbrojenia w przestrzeni powietrznej kraju. Incydent pokazuje nowy poziom zagrożeń i konieczność sprawnej koordynacji służb.
Dla mieszkańców regionu to także moment niepewności odkrycie rakiety budzi pytania o bezpieczeństwo, procedury ostrzegawcze i kontrolę przestrzeni powietrznej.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
