Ogromne odprawy w Polsce. Wygaszają zakład. Nawet 400 tys. zł dla jednego pracownika
W Elektrowni Dolna Odra ruszył program osłonowy, jakiego polska energetyka dawno nie widziała. PGE GiEK podpisała porozumienie ze związkami zawodowymi i dyrekcją zakładu, gwarantujące pracownikom wygaszanej elektrowni pakiet świadczeń o łącznej wartości około 250 mln zł. Odprawy sięgają nawet 400 tysięcy złotych na osobę.
Porozumienie warte ćwierć miliarda złotych
Jak poinformowała Grupa PGE, umowę podpisano 24 października z przedstawicielami strony społecznej i kierownictwem Elektrowni Dolna Odra. Porozumienie ma złagodzić skutki stopniowego wygaszania bloków węglowych, które zakończy się do sierpnia 2026 roku.
PGE zapewnia, że proces przeprowadzony będzie etapowo — dwa bloki zostaną wyłączone do końca 2025 r., a kolejne dwa w roku następnym. Dzięki temu możliwe będzie utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju i płynności dostaw energii w regionie.
Nawet 30-krotność pensji
Pakiet osłonowy przewiduje wypłatę świadczeń o wysokości do 30-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia, co oznacza, że niektórzy pracownicy mogą liczyć na odprawy do 400 tys. zł brutto.
Osoby, które zdecydują się na wcześniejsze odejście z pracy, skorzystają z Programu Dobrowolnych Odejść, natomiast ci, którzy chcą kontynuować karierę w ramach Grupy PGE, otrzymają pierwszeństwo zatrudnienia w innych spółkach koncernu — jeszcze przed ogłoszeniem wakatów publicznie.
Urlopy energetyczne i wsparcie dla pracowników
Pracownicy, którym do emerytury pozostało nie więcej niż cztery lata, będą mogli przejść na tzw. urlop energetyczny i pobierać 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia. Dodatkowo PGE zapewni doradztwo zawodowe oraz konsultacje z ekspertami rynku pracy.
Spółka podkreśla, że cała transformacja ma charakter odpowiedzialny społecznie. W regionie Gryfinem planowane są inwestycje o wartości 7 mld zł, które mają stworzyć nowe miejsca pracy i zrekompensować likwidację bloków węglowych.
„Transformacja z ludzką twarzą”
PGE zapewnia, że wypracowany model ma być przykładem dla kolejnych zakładów przechodzących przez proces dekarbonizacji.
– To porozumienie łączy odpowiedzialność wobec pracowników z troską o bezpieczeństwo energetyczne kraju – poinformowało biuro prasowe spółki.
Elektrownia Dolna Odra, uruchomiona w latach 70., była przez dekady jednym z filarów krajowej energetyki systemowej. Dziś stopniowo ustępuje miejsca nowoczesnym technologiom i energetyce niskoemisyjnej.
Co dalej z Dolną Odrą?
Mimo wygaszania starych bloków węglowych, Grupa PGE nie wycofuje się z regionu. W planach są inwestycje w nowe jednostki gazowe i odnawialne źródła energii, które mają stać się przyszłością lokalnego rynku pracy.
Dla wielu zatrudnionych to jednak koniec epoki – z jednej strony żegnają się z miejscem pracy, z drugiej otrzymują historycznie wysokie świadczenia, które mają ułatwić im start w nową rzeczywistość.
Co to oznacza dla branży?
Eksperci wskazują, że Dolna Odra to precedens w polskiej transformacji energetycznej – jeden z pierwszych przypadków, w których proces zamykania elektrowni węglowej przebiega w atmosferze porozumienia, a nie konfliktu.
Jeśli model się sprawdzi, może stać się wzorem dla innych zakładów w kraju. Ale też sygnałem, że era tradycyjnej energetyki kończy się definitywnie – i nawet najwyższe odprawy nie zatrzymają zmian, które już ruszyły.
