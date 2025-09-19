Ogromne utrudnienia w metrze. Dwie stacje zamknięte do odwołania. Trwają działania operacyjne
Warszawa stanęła w piątkowe popołudnie w obliczu nagłego paraliżu komunikacyjnego. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o zamknięciu dwóch stacji linii metra M2: Bemowo i Ulrychów. Decyzja została podjęta z powodu prowadzonych działań operacyjnych i obowiązuje do odwołania. Na miejscu pracują służby odpowiedzialne za koordynację sytuacji.
Zarządca infrastruktury apeluje do mieszkańców o korzystanie z komunikacji zastępczej. Informacja została opublikowana na stronie WTP o godzinie 18:32, a aktualny stan ruchu potwierdzono na godz. 17:08.
Które stacje są objęte utrudnieniami?
Zamknięte zostały końcowe stacje zachodniego odcinka linii M2:
-
Ulrychów
-
Bemowo
Dojazd metrem jest możliwy jedynie do stacji Księcia Janusza, która obecnie pełni funkcję tymczasowej stacji końcowej. Dalej metro nie kursuje.
Jakie są zalecenia dla pasażerów?
W związku z zaistniałą sytuacją, władze miasta proszą o wybieranie alternatywnych środków transportu. W szczególności rekomendowane są następujące linie autobusowe:
-
167
-
171
-
190
-
249
-
523
Autobusy te zatrzymują się w pobliżu wyłączonych stacji metra i umożliwiają szybki dojazd do pozostałych części miasta.
Oficjalny komunikat ZTM
„Z powodu działań operacyjnych zamknięte zostały stacje metra linii M2: Bemowo i Ulrychów. Prosimy o korzystanie z komunikacji autobusowej. Przepraszamy za utrudnienia.”
To krótki, ale jednoznaczny komunikat, który nie zdradza szczegółów operacji. Zgodnie z praktyką obowiązującą w takich przypadkach, informacje mogą być aktualizowane w miarę rozwoju sytuacji.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?
Zamknięcie kluczowych stacji metra w godzinach popołudniowego szczytu może oznaczać wydłużony czas podróży, opóźnienia i większe natężenie ruchu w pojazdach naziemnych. Szczególnie dotyczy to mieszkańców dzielnicy Bemowo oraz osób pracujących lub uczących się w tej okolicy.
Władze apelują o cierpliwość i wyrozumiałość, zapewniając jednocześnie, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco i zostanie przywrócona do normy, gdy tylko będzie to możliwe.
Czy inne odcinki metra działają normalnie?
Tak. Pozostała część linii M2 funkcjonuje bez zmian. Metro kursuje na trasie od stacji Księcia Janusza do Bródna zgodnie z rozkładem jazdy. Nie odnotowano zakłóceń w funkcjonowaniu linii M1.
Gdzie sprawdzać najnowsze informacje?
Zarząd Transportu Miejskiego na bieżąco aktualizuje sytuację na stronie internetowej www.wtp.waw.pl oraz poprzez Miejskie Centrum Kontaktu 19 115, dostępne przez całą dobę.
Warto również śledzić komunikaty publikowane na profilach WTP w mediach społecznościowych, gdzie publikowane są alerty w czasie rzeczywistym.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli codziennie korzystasz z metra linii M2 – uwzględnij konieczność przesiadki i dodatkowego czasu podróży. Jeżeli planowałeś przemieszczać się przez Bemowo lub Ulrychów, zaplanuj trasę z uwzględnieniem komunikacji autobusowej lub innej alternatywy.
W przypadku dalszych zakłóceń, możliwe jest również wprowadzenie dodatkowych linii zastępczych. Zalecamy śledzenie strony WTP i słuchanie ogłoszeń w pojazdach komunikacji miejskiej.
