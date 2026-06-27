Ogromny pożar hali produkcyjnej. Nad miastem unosiły się kłęby dymu, jedna osoba została ranna
Potężny pożar wybuchł w sobotnie popołudnie w Mszanie Dolnej w województwie małopolskim. Ogień błyskawicznie objął halę produkcyjną, w której działała stacja diagnostyczna pojazdów. Do akcji skierowano ogromne siły straży pożarnej, a jedna osoba została poszkodowana podczas ewakuacji.
Cała hala stanęła w ogniu
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło po godzinie 16.20. Jak przekazali strażacy, płomienie objęły całą halę o wymiarach około 40 na 20 metrów. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zakład stolarski, dlatego priorytetem było niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się ognia.
Na miejscu od początku trwa intensywna akcja gaśnicza.
Jedna osoba trafiła pod opiekę ratowników
Podczas ewakuacji poszkodowana została jedna osoba. Po udzieleniu pierwszej pomocy została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Na razie nie przekazano informacji o stanie jej zdrowia.
Na miejsce skierowano ponad 100 strażaków
Skala pożaru sprawiła, że do działań zadysponowano aż 25 jednostek straży pożarnej, czyli ponad 100 strażaków. W akcji uczestniczą także specjalistyczna grupa chemiczna z Krakowa monitorująca jakość powietrza, grupa medyczna zabezpieczająca ratowników oraz grupa drogowa.
Apel do mieszkańców
Straż pożarna zwróciła się do mieszkańców z prośbą o niezbliżanie się do miejsca pożaru oraz nieutrudnianie dojazdu służbom ratunkowym. Osoby przebywające w okolicy proszone są o pozostanie w budynkach i ograniczenie przebywania na świeżym powietrzu do czasu zakończenia działań.
Służby apelują również o śledzenie oficjalnych komunikatów dotyczących sytuacji.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze wiele godzin. Kierowcy powinni omijać rejon pożaru, a mieszkańcy stosować się do zaleceń straży pożarnej. Specjaliści na bieżąco monitorują jakość powietrza, aby sprawdzić, czy dym nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.