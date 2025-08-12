Ogromny pożar na trasie S7. Do akcji wkroczyły służby
Na trasie ekspresowej S7 w rejonie miejscowości Grójec (woj. mazowieckie) doszło do groźnego pożaru samochodu osobowego. Ogień wybuchł w pojeździe, którym podróżowało starsze małżeństwo – 83-letni kierowca i jego 78-letnia żona. Na szczęście oboje wyszli z sytuacji bez obrażeń.
Zdarzenie miało miejsce dziś przed godziną 10, kiedy funkcjonariusze z krakowskiego Oddziału Prewencji Policji wracali z dwutygodniowej służby pełnionej w Warszawie. Policjanci zauważyli płonący pojazd na poboczu i natychmiast ruszyli z pomocą. Wsparli działania służby drogowej, która jako pierwsza dotarła na miejsce i rozpoczęła gaszenie ognia przy pomocy gaśnic samochodowych.
Równolegle wezwano straż pożarną. Do czasu jej przyjazdu mundurowi zabezpieczali miejsce zdarzenia, kierowali ruchem i dbali o bezpieczeństwo innych uczestników drogi. Dzięki ich szybkiej i zdecydowanej reakcji udało się ograniczyć skutki pożaru oraz zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na inne pojazdy.
Na miejscu pracowały służby ratunkowe, w tym straż pożarna i policja. Droga w miejscu zdarzenia była częściowo zablokowana, co powodowało utrudnienia w ruchu. Obecnie ustalane są przyczyny pojawienia się ognia w samochodzie.
Co to oznacza dla kierowców
Służby przypominają o regularnych przeglądach technicznych pojazdów, w szczególności instalacji elektrycznej i paliwowej. Warto również wozić w samochodzie sprawną gaśnicę – szybka reakcja może uratować życie, zdrowie i mienie.
