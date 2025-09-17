Ogromny pożar w Czeladzi. Strażacy walczyli całą noc, zgliszcza wciąż tlą się dymem
Dramatyczne sceny rozegrały się w Czeladzi, gdzie w nocy wybuchł ogromny pożar. Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna, ogień udało się opanować dopiero dziś rano, ale akcja dogaszania wciąż trwa.
Na miejscu działa obecnie 8 zastępów straży pożarnej, zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej. W sumie w akcję zaangażowano 31 ratowników, którzy przez wiele godzin zmagali się z ogniem w trudnych warunkach.
Choć sytuacja została opanowana, pogorzelisko nadal wymaga dokładnego dogaszania. Strażacy podkreślają, że akcja jest wyjątkowo wymagająca – zgliszcza wciąż wydzielają gęsty dym, a zawalone elementy konstrukcji utrudniają działania.
Mieszkańcy okolicznych domów przez całą noc obserwowali niebo spowite łuną ognia. Dzięki sprawnej i skoordynowanej akcji strażaków sytuacja została opanowana, a ogień nie rozprzestrzenił się na sąsiednie zabudowania.
Przyczyny pożaru będą badane po zakończeniu działań gaśniczych.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.