Ogromny pożar w zakładzie przetwarzania opon. RCB wydało alert
W nocy z soboty na niedzielę w Szczecinie wybuchł poważny pożar w zakładzie zajmującym się obróbką i przetwarzaniem opon przy ul. Ks. Kujota. Na miejscu natychmiast pojawiły się liczne jednostki straży pożarnej, które do dziś prowadzą działania gaśnicze. Ze względu na duże ilości palących się tworzyw sztucznych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało pilny komunikat ostrzegający mieszkańców.
Ewakuacja i działania służb
Ogień pojawił się około 1:30 w nocy w halach produkcyjnych, gdzie znajdowały się m.in. opony oraz oleje, co spowodowało szybkie rozprzestrzenianie się płomieni. Na miejscu działało 20 zastępów straży pożarnej, a z budynku natychmiast ewakuowano 10 osób. Niestety, jedna z nich została poszkodowana i otrzymała pomoc medyczną.
Komunikat RCB dla mieszkańców
Ze względu na gęsty, toksyczny dym unoszący się nad miastem, RCB wysłało alert do mieszkańców pobliskich rejonów:
„Uwaga! Pożar w zakładzie przetwarzającym opony w Szczecinie (ul. Ks. Kujota). Nie zbliżaj się do miejsca pożaru, nie otwieraj okien i śledź komunikaty służb.”
Pożar opanowany, trwa dogaszanie
W niedzielny poranek rzecznik PSP w Szczecinie, st. kpt. Franciszek Goliński, poinformował, że sytuacja jest pod kontrolą, choć działania wciąż trwają:
„Pożar nie rozprzestrzenia się, ale ze względu na zniszczenia konstrukcji budynku strażacy gaszą ogień wyłącznie z zewnątrz.”
Wojewoda zachodniopomorski, Adam Rudawski, przekazał, że alert można uznać za zakończony, a zagrożenie chemiczne zostało wyeliminowane. Powierzchnia objęta ogniem wyniosła około 1500 m². Na miejscu od początku pracuje również specjalistyczna grupa chemiczna, która monitorowała jakość powietrza.
