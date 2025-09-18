Okazja dla fanów lotnictwa! Przetestój nowy terminal na lotnisku i zarób 350 złotych.

18 września 2025 17:47 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

 

Zarób 350 zł i sprawdź nowy terminal lotniskowy, 8 tysięcy ochotników potrzebnych we Frankfurcie. Marzysz, by zajrzeć za kulisy lotniska i zrobić coś nietypowego, a przy okazji zarobić?

Fot. Warszawa w Pigułce

Nadchodząca okazja we Frankfurcie może być właśnie dla Ciebie. Pierwsza faza testów nowego Terminalu nr 3 przewiduje nabór aż 8 tysięcy ochotników, którzy zagrają rolę pasażerów testowych i otrzymają za to około 350 zł.

Co trzeba zrobić

Twoim zadaniem będzie przejść przez typowe lotniskowe procedury: zameldowanie, kontrole bezpieczeństwa, odprawę, przejścia do bramek. Chodzi o sprawdzenie, czy wszystko działa płynnie: od systemów informacyjnych, przez bezpieczeństwo, aż po oznakowanie i układ terminalu. Testowi pasażerowie mają symulować realny ruch, by personel i infrastruktura mogły wyłapać możliwe błędy przed oficjalnym otwarciem.

Dlaczego to robione i dla kogo

Terminal 3 to duża inwestycja lotniska we Frankfurcie. Testy mają zapewnić, że wszystko będzie gotowe, komfortowe i bezpieczne. Później terminal ma zostać udostępniony podróżnym, a operatorzy będą pewni, że procedury działają bez zakłóceń.

Udział mogą wziąć osoby, które lubią być pierwsze, nie boją się nowości i chcą poczuć, jak wygląda lotnisko „od kuchni”. To także fajna okazja dla tych, którzy interesują się lotnictwem, infrastrukturą i chcą zobaczyć, jak to wygląda zanim terminal ruszy na pełną skalę.

Ile można zarobić i kiedy to się wydarzy

Za udział w testach oferowane jest ok. 350 zł kwota, która ma wynagrodzić poświęcony czas i udział w procesie testowym. Rekrutacja ochotników ma ruszyć w 2025 roku; dokładne terminy będą podane przez lotnisko i operatorów.

Źródło: fly4free.pl/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl