Okazja dla fanów lotnictwa! Przetestój nowy terminal na lotnisku i zarób 350 złotych.
Zarób 350 zł i sprawdź nowy terminal lotniskowy, 8 tysięcy ochotników potrzebnych we Frankfurcie. Marzysz, by zajrzeć za kulisy lotniska i zrobić coś nietypowego, a przy okazji zarobić?
Nadchodząca okazja we Frankfurcie może być właśnie dla Ciebie. Pierwsza faza testów nowego Terminalu nr 3 przewiduje nabór aż 8 tysięcy ochotników, którzy zagrają rolę pasażerów testowych i otrzymają za to około 350 zł.
Co trzeba zrobić
Twoim zadaniem będzie przejść przez typowe lotniskowe procedury: zameldowanie, kontrole bezpieczeństwa, odprawę, przejścia do bramek. Chodzi o sprawdzenie, czy wszystko działa płynnie: od systemów informacyjnych, przez bezpieczeństwo, aż po oznakowanie i układ terminalu. Testowi pasażerowie mają symulować realny ruch, by personel i infrastruktura mogły wyłapać możliwe błędy przed oficjalnym otwarciem.
Dlaczego to robione i dla kogo
Terminal 3 to duża inwestycja lotniska we Frankfurcie. Testy mają zapewnić, że wszystko będzie gotowe, komfortowe i bezpieczne. Później terminal ma zostać udostępniony podróżnym, a operatorzy będą pewni, że procedury działają bez zakłóceń.
Udział mogą wziąć osoby, które lubią być pierwsze, nie boją się nowości i chcą poczuć, jak wygląda lotnisko „od kuchni”. To także fajna okazja dla tych, którzy interesują się lotnictwem, infrastrukturą i chcą zobaczyć, jak to wygląda zanim terminal ruszy na pełną skalę.
Ile można zarobić i kiedy to się wydarzy
Za udział w testach oferowane jest ok. 350 zł kwota, która ma wynagrodzić poświęcony czas i udział w procesie testowym. Rekrutacja ochotników ma ruszyć w 2025 roku; dokładne terminy będą podane przez lotnisko i operatorów.
Źródło: fly4free.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.