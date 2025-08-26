Ortograficzny przełom! Od 2026 roku Polacy będą pisać zupełnie inaczej!
Ortograficzna rewolucja, Polacy będą pisać inaczej niż kiedykolwiek dotąd. Już od 1 stycznia 2026 roku czeka nas prawdziwy przełom w pisowni. Rada Języka Polskiego ogłosiła zmiany, które na zawsze odmienią zasady ortografii. Reforma ma ułatwić życie wszystkim – od uczniów i studentów po autorów, redaktorów i zwykłych użytkowników języka.
Koniec z niekończącymi się wyjątkami i niejasnymi regułami – wchodzimy w nową erę prostszej, bardziej logicznej polszczyzny.
Nazwy mieszkańców miast z wielkiej litery!
Najgłośniejsza zmiana dotyczy mieszkańców miejscowości. Do tej pory pisaliśmy ich małą literą, teraz będziemy używać wielkiej. Warszawianin, Mokotowianin, Nowohucianin – wszystkie te formy od 2026 roku zyskają prestiż dzięki pisowni wielką literą. To koniec sporów, czy poprawnie jest „warszawiak” czy „Warszawiak”. Od nowego roku zasada jest jedna – zawsze duża litera.
Swoboda w nazwach etnicznych
Dotychczas obowiązywał rygor w zapisie określeń etnicznych. Teraz Rada Języka Polskiego daje więcej wolności. Słowa takie jak „kitajec” czy „makaroniarz” można będzie zapisywać zarówno małą, jak i wielką literą – w zależności od kontekstu.
Przymiotniki od nazwisk zawsze małą literą
Kolejna ważna reforma dotyczy przymiotników pochodzących od nazwisk. Znika rozróżnienie, które od lat sprawiało problemy uczniom. Niezależnie od kontekstu piszemy je teraz małą literą – będzie więc „dramat szekspirowski” i „koncert chopinowski”, a nie, jak dotąd, zawiłe formy wymagające szczegółowej wiedzy.
Nowe zasady dla marek i produktów
Od 2026 roku wielką literą zapiszemy nie tylko nazwy firm i marek, ale też pojedyncze egzemplarze wyrobów. Jeśli ktoś zaparkuje „czerwonego Forda” pod oknem – to „Ford” piszemy z dużej litery.
Rewolucja w zapisie „pół-” i „nie”
Największe zamieszanie dotąd budziły zbitki słowotwórcze i pisownia partykuły „nie”. Reforma wreszcie to upraszcza.
- Człon „pół-” w znaczeniu stanu czy działania piszemy łącznie: „półśpiący”, „półczuwał”, „półżartem”.
- Gdy odnosi się do osoby, zachowujemy łącznik: „pół-Polka”, „pół-Francuzka”.
- Partykuła „nie” z imiesłowem odmiennym zawsze będzie pisana razem, nawet w sytuacjach przeciwstawnych. Koniec z dylematami w rodzaju „nie widziany” czy „niewidziany”. Od teraz – tylko jedno rozwiązanie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Zmiany wchodzą w życie już za kilka miesięcy i będą obowiązywać wszystkich – w szkołach, urzędach, mediach, a także w codziennym piśmie. Dla uczniów oznacza to mniej błędów i prostsze zasady. Dla redaktorów i autorów – koniec wieloletnich sporów i korekt. A dla zwykłych użytkowników języka – łatwiejszą i bardziej przejrzystą polszczyznę.
Rok 2026 zapisze się w historii jako moment, w którym ortografia przestała być labiryntem wyjątków, a stała się narzędziem naprawdę przyjaznym użytkownikom.
Źródło: infor.pl/warszawawpigulce.pl
