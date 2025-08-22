Osiny centrum uwagi. Sekretarz generalny NATO zabiera głos po wybuchu na Lubelszczyźnie
Eksplozja drona w Osinach na Lubelszczyźnie wywołała gwałtowną reakcję w Polsce i za granicą. NATO oraz Stany Zjednoczone zapewniają o wsparciu dla Warszawy, a sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte podkreśla, że Polska powinna odpowiedzieć na incydent, który może być kolejną prowokacją ze strony Rosji.
Eksplozja drona w Polsce. NATO i USA reagują na incydent w Osinach
Polska znalazła się w centrum uwagi sojuszników po eksplozji drona, do której doszło w miejscowości Osiny na Lubelszczyźnie. NATO i Stany Zjednoczone podkreślają konieczność reakcji Warszawy, wskazując, że zdarzenie może być prowokacją ze strony Rosji.
W nocy z wtorku na środę dron spadł na pole kukurydzy w Osinach, powodując eksplozję. Siła wybuchu była na tyle duża, że w trzech pobliskich domach wyleciały szyby. Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a zebrane dowody zostały przekazane biegłym. Według prokuratury istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dron nadleciał od strony Białorusi.
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że obiekt był rosyjskim dronem i nazwał zdarzenie celową prowokacją, mającą miejsce w szczególnym momencie – gdy toczą się rozmowy o pokoju w Ukrainie.
NATO: Polska powinna odpowiedzieć
Do sytuacji odniósł się sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który z niezapowiedzianą wizytą przybył do Kijowa. – Współpracujemy bardzo blisko z naszymi kolegami z Polski. Nie ujawniając szczegółów, mogę powiedzieć, że rzeczywiście powinni oni w jakiś sposób odpowiedzieć na ten ostatni incydent – stwierdził.
Rutte podkreślił, że Sojusz pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami i monitoruje sytuację na bieżąco. Wskazał również, że ataki tego typu należy traktować poważnie jako element wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję.
Reakcja USA
Równolegle głos zabrały Stany Zjednoczone, które również potępiły incydent i zapewniły o wsparciu dla Polski. Amerykańscy dyplomaci podkreślają, że bezpieczeństwo państw członkowskich NATO jest priorytetem, a każde naruszenie terytorium musi spotkać się ze zdecydowaną odpowiedzią.
Rosnące napięcia w regionie
Eksplozja drona w Osinach to kolejny przypadek działań destabilizujących sytuację w Europie Wschodniej. Polska oczekuje od Rosji wyjaśnień, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało notę protestacyjną. Sprawą zajmuje się także prokuratura i wojsko, które analizują wszystkie okoliczności zdarzenia.
