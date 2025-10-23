Ostatni akord Konkursu Chopinowskiego! Warszawa żegna geniuszy fortepianu.
Ostatni akord Konkursu Chopinowskiego. Warszawa żegna mistrzów fortepianu. Warszawa jeszcze nigdy nie brzmiała tak, jak dziś. W czwartek wieczorem w Filharmonii Narodowej zabrzmią ostatnie akordy XIX Konkursu Chopinowskiego, wydarzenia, które od tygodni przyciągało uwagę melomanów z całego świata.
Na scenie wystąpią laureaci – artyści, którzy zachwycili publiczność nie tylko techniką, ale i emocjonalną głębią interpretacji Chopina.
Koncert laureatów to symboliczne zwieńczenie tego muzycznego maratonu. Wieczór otworzą polscy pianiści: Adam Kałduński, nagrodzony za najlepsze wykonanie ballady, oraz Yehuda Prokopowicz, laureat nagrody Polskiego Radia za interpretację mazurków. Ich występy przypomną, że polska szkoła fortepianu wciąż potrafi wzruszać i zadziwiać.
Na scenie pojawią się też artyści z całego świata – od Kanady i USA po Malezję, Japonię i Chiny. Każdy z nich zagra utwory, które przyniosły mu sławę podczas tegorocznych zmagań. Wśród nich znajdą się m.in. preludia, nokturny i scherza Fryderyka Chopina. Publiczność czeka szczególnie na finał – występ zwycięzcy konkursu, Amerykanina Erica Lu, który wykona Koncert fortepianowy f-moll op. 21 w towarzystwie orkiestry Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki.
Tegoroczna edycja miała wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy orkiestra wykonywała koncerty Chopina w oparciu o partytury zredagowane przez zespół Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Dzięki badaniom nad oryginalnymi źródłami przywrócono brzmienie najbliższe wizji samego kompozytora. Melomani podkreślają, że nowe opracowanie przyniosło świeżość i zupełnie inny koloryt dźwięku.
Laureaci tegorocznego konkursu zapisali się w historii muzyki klasycznej. Złoty medal trafił do Erica Lu ze Stanów Zjednoczonych, srebrny do Kevina Chena z Kanady, a brązowy do Chinki Zitong Wang. Wśród wyróżnionych znaleźli się również Polacy – Piotr Alexewicz, Adam Kałduński i Yehuda Prokopowicz.
Co to oznacza dla polskiej muzyki?
Konkurs Chopinowski to nie tylko święto pianistyki, ale też wizytówka Polski na świecie. Dla młodych artystów to przepustka do międzynarodowych sal koncertowych, a dla publiczności – potwierdzenie, że duch Chopina wciąż żyje w Warszawie. Następny konkurs odbędzie się za pięć lat, ale emocje po tegorocznym wydarzeniu zostaną z nami znacznie dłużej.
Wieczorny koncert w Filharmonii Narodowej to nie tylko zakończenie zmagań, ale też hołd dla muzyki, która od dwóch stuleci wzrusza, inspiruje i łączy pokolenia.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
