Ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk. Rodzina ma jedną, szczególną prośbę
Warszawa pożegna dziennikarkę radiowej Trójki. Msza za Kasię Stoparczyk odbędzie się 17 września o 13:00 w kościele przy Freta. Rodzina prosi o wsparcie wyjątkowej inicjatywy, która uwieczni pamięć o kobiecie kochającej dzieci.
17 września o godzinie 13:00 w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta 10 w Warszawie rozpocznie się msza żałobna za Katarzynę Stoparczyk. 55-letnia dziennikarka zginęła 5 września w tragicznym wypadku na drodze ekspresowej S19 w Jeżowem na Podkarpaciu.
Tragiczny wypadek przerwał karierę
Katarzyna Stoparczyk podróżowała jako pasażerka czarnej skody octavia, gdy doszło do zderzenia z białą skodą scala. Jak ustaliła prokuratura, jeden z pojazdów poruszał się z niewielką prędkością z powodu usterki technicznej. W wypadku zginęły dwie osoby – oprócz dziennikarki także 57-letni Jerzy Ch., pasażer drugiego samochodu.
Sekcja zwłok przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie wykazała, że Katarzyna Stoparczyk zmarła w wyniku urazu wielonarządowego wewnętrznego. Prokuratura potwierdziła, że wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
Kobieta, która rozumiała dzieci
Katarzyna Stoparczyk zyskała rozpoznawalność dzięki niezwykłemu talentowi do rozmów z najmłodszymi. W radiowej Trójce stworzyła kultową audycję „Dzieci wiedzą lepiej”, w której zadawała dzieciom poważne pytania o życie. Współprowadziła też z Wojciechem Mannem popularny program „Duże dzieci” na antenie TVP2.
„W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości” – wspominało Radio 357, z którym współpracowała w ostatnich latach.
Była absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz podyplomowych studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Wrocławskim. W Trójce pracowała od 2001 roku, łącząc kompetencje muzyczne z pasją opowiadania historii.
Pracownia terapeutyczna zamiast kwiatów
Najbliżsi Katarzyny Stoparczyk postanowili, że jej dzieło będzie kontynuowane. Przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci powstanie Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk.
„Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć inicjatywę, która stanie się trwałym upamiętnieniem wrażliwości Kasi i Jej troski o najmłodszych” – podała radiowa Trójka.
Wpłaty można przekazywać poprzez stronę zrzutka.pl/kasia. To sposób, by pamięć o dziennikarce służyła tym, którym poświęciła całe życie zawodowe – dzieciom potrzebującym wsparcia psychologicznego.
Księga kondolencyjna dostępna do wtorku
Wszystkich, którzy chcą pożegnać Katarzynę Stoparczyk, radiowa Trójka zaprasza do złożenia wpisu w księdze kondolencyjnej. Do wtorku włącznie można ją podpisać w siedzibie Programu Trzeciego Polskiego Radia przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie w godzinach od 7:00 do 20:00.
W dniu pogrzebu księga zostanie wystawiona również w kościele. Osoby, które nie mogą złożyć wpisu osobiście, mogą przesłać go na adres trojka@polskieradio.pl z dopiskiem „Dla Kasi”. Wszystkie wpisy zostaną dołączone do księgi, która następnie trafi do rodziny.
Ostatnie dni pełne planów
Tragedia była tym bardziej bolesna, że Katarzyna Stoparczyk była w pełni aktywności zawodowej. W piątek 5 września uczestniczyła w wydarzeniu STALOVE FESTIVAL w Stalowej Woli, gdzie brała udział w debacie „Słowo leczy, słowo rani”.
Na sobotę miała zaplanowany udział w Kongresie Kobiet w Katowicach. „Wezmę udział w trzech spotkaniach. Jedno z nich dotyczyć będzie współczesnej edukacji w kontekście sztucznej inteligencji, drugie bezpieczeństwa naszych dzieci. Poprowadzę także wykład dotyczący młodych ludzi w kryzysie” – pisała jeszcze dzień przed tragicznym wypadkiem.
Co to oznacza dla ciebie?
Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk przypomina o kruchości życia i znaczeniu pracy z dziećmi. Jeśli jesteś rodzicem, warto przypomnieć sobie słowa dziennikarki o tym, jak ważne jest słuchanie najmłodszych i traktowanie ich poważnie.
Inicjatywa utworzenia pracowni terapeutycznej pokazuje, jak można upamiętnić kogoś nie pomnikami, ale kontynuowaniem jego dzieła. Każda wpłata na rzecz powstającej placówki to inwestycja w pomoc dzieciom, które będą mogły skorzystać z profesjonalnego wsparcia psychologicznego.
Dla środowiska dziennikarskiego śmierć Katarzyny Stoparczyk to przypomnienie o misyjnym charakterze zawodu – szczególnie gdy dotyczy pracy z najmłodszymi odbiorcami.
Żałoba w mediach
Śmierć Katarzyny Stoparczyk wywołała falę wspomnień w mediach. „Kasiu… brakuje nam słów” – napisała redakcja radiowej Trójki. Dorota Zawadzka, prowadząca niegdyś „Supernianię”, oraz pieśniarka Magda Umer złożyły osobiste kondolencje.
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia również zamieścił osobisty wpis, wspominając dziennikarkę. Jerzy Owsiak napisał na Facebooku WOŚP: „Opowiadała o dzieciach z przejęciem, nikogo nie przekonując, a jedynie przekazując najbardziej prawdziwą, mądrą relację, która była pełna wyjątkowego szacunku i zrozumienia”.
Pochówek w gronie najbliższych
Po mszy w kościele przy Freta Katarzyna Stoparczyk zostanie pochowana na jednym z warszawskich cmentarzy. Rodzina prosi, by ta część ceremonii miała charakter prywatny. Prosi także o nieskładanie kondolencji, kierując uwagę na wsparcie powstającej pracowni terapeutycznej.
To symboliczne – zamiast skupiać się na żałobie, najbliżsi dziennikarki chcą, by jej śmierć stała się początkiem nowego etapu pomocy dzieciom. Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna będzie miejscem, gdzie specjaliści będą kontynuować to, co Katarzyna Stoparczyk robiła przez lata – słuchać dzieci i pomagać im w trudnych momentach.
Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk to nie tylko pożegnanie wybitnej dziennikarki, ale też przypomnienie o sile, jaką może mieć praca z najmłodszymi. Jej dziedzictwo będzie żyło w każdym dziecku, które otrzyma pomoc w powstającej pracowni terapeutycznej.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.