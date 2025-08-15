Oszczędzasz na emeryturę? Ten błąd może kosztować cię spokojną starość
Większość Polaków odkłada decyzję o oszczędzaniu na emeryturę zbyt długo, licząc wyłącznie na świadczenia z ZUS. Eksperci ostrzegają, że bez dodatkowego kapitału przyszłe pokolenia mogą żyć za zaledwie jedną trzecią swoich obecnych dochodów.
Choć świadomość finansowa w Polsce rośnie, wciąż wielu pracujących popełnia te same błędy w planowaniu swojej przyszłości na emeryturze. Eksperci alarmują, że bez dodatkowych oszczędności ogromna część społeczeństwa będzie zmuszona żyć jedynie z minimalnego świadczenia z ZUS, które może nie wystarczyć nawet na podstawowe wydatki.
Zbyt późny start z odkładaniem pieniędzy
Najczęstszy błąd to odkładanie decyzji o oszczędzaniu „na później”. Wiele osób zaczyna myśleć o przyszłości dopiero po 40. roku życia, gdy brakuje już czasu na zbudowanie solidnego kapitału. Tymczasem, według specjalistów, najlepsze efekty daje regularne odkładanie nawet niewielkich kwot już od pierwszej pracy. Działa wtedy mechanizm procentu składanego, który z czasem znacząco zwiększa zgromadzone środki.
Poleganie wyłącznie na ZUS
Kolejny problem to przekonanie, że emerytura z ZUS wystarczy na godne życie. Prognozy pokazują, że stopa zastąpienia – czyli procent dotychczasowych zarobków, jaki otrzymamy po przejściu na emeryturę – będzie systematycznie spadać. Dla dzisiejszych trzydziestolatków może wynieść zaledwie 30–35 proc., co oznacza drastyczny spadek dochodów.
Brak dywersyfikacji oszczędności
Wielu Polaków trzyma oszczędności wyłącznie na nisko oprocentowanych lokatach lub kontach oszczędnościowych. Inflacja powoduje, że realna wartość tych pieniędzy maleje. Specjaliści zalecają, aby łączyć różne formy inwestowania – od funduszy i obligacji, przez IKE i IKZE, po nieruchomości czy inwestycje w siebie, które mogą podnieść przyszłe dochody.
Emocjonalne podejście do inwestowania
Niektórzy rezygnują z oszczędzania po pierwszych stratach lub wahaniach na rynku. Eksperci podkreślają, że inwestowanie długoterminowe wymaga cierpliwości i odporności na chwilowe spadki. Zbyt pochopne wycofanie środków często oznacza utratę potencjalnych zysków.
Jak uniknąć tych błędów?
Kluczem jest rozpoczęcie oszczędzania jak najwcześniej, regularność i rozsądna dywersyfikacja. Nawet niewielkie kwoty, odkładane systematycznie i inwestowane w różne aktywa, mogą w przyszłości zapewnić znaczące wsparcie finansowe obok świadczeń z ZUS.
Bez zmiany nawyków finansowych wielu Polaków czeka na starość nie tyle odpoczynek, co walka o utrzymanie się z ograniczonych środków. Dlatego eksperci apelują – zacznij odkładać dziś, nawet jeśli wydaje Ci się, że to za wcześnie. W rzeczywistości może to być Twój najlepszy ruch finansowy w życiu.
