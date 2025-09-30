Pacjenci mogli stracić życie. NFZ bada bulwersujące zaniedbania
NFZ wszczął kontrolę w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie po publikacji Wirtualnej Polski. Dziennikarze ujawnili dramatyczne zaniedbania w Tworkach – lekarze rezydenci alarmują o brakach kadrowych, niedostępnym sprzęcie i sytuacjach, gdy setki pacjentów pozostawały bez opieki.
NFZ wszczyna kontrolę w szpitalu w Tworkach po tekście Wirtualnej Polski
Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Decyzja zapadła po publikacji dziennikarskiego śledztwa Wirtualnej Polski, które ujawniło dramatyczne zaniedbania w jednym z największych szpitali psychiatrycznych w kraju.
Alarmujące relacje lekarzy rezydentów
Lekarze odbywający specjalizację w Tworkach opisali warunki pracy, które – jak twierdzą – mogą zagrażać życiu pacjentów. Wskazali m.in. na chroniczne braki kadrowe, niedostępność kluczowego sprzętu oraz ograniczony dostęp do konsultacji specjalistycznych.
Według relacji, zdarzały się sytuacje, w których przez pół godziny ponad 700 pacjentów pozostawało bez opieki lekarza. Szczególnie niebezpieczny był brak analizatora parametrów krytycznych i niedobory tlenu, które w przypadku nagłych zdarzeń mogą decydować o życiu pacjenta.
Dyżury ponad siły i ignorowane alarmy
Rezydenci informowali, że często byli zmuszani do pełnienia dyżurów na kilku oddziałach jednocześnie – mimo że przepisy jasno zakazują takich praktyk. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że lekarze w trakcie specjalizacji nie powinni być kierowani do pracy na oddziałach spoza programu.
Dyrekcja szpitala w odpowiedzi zapewniła, że zatrudnienie odbywa się zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Jednak relacje lekarzy i opinie ekspertów wskazują, że bezpieczeństwo pacjentów mogło być poważnie zagrożone.
NFZ reaguje na doniesienia
We wtorek NFZ poinformował, że kontrola została wszczęta bezpośrednio po analizie materiałów przedstawionych w reportażu WP. – „Kontrola została wszczęta po analizie informacji przedstawionych w reportażu Wirtualnej Polski” – przekazano w komunikacie.
Działania funduszu mają zweryfikować, czy w Tworkach faktycznie dochodziło do naruszeń procedur i zaniedbań, które mogły zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów.
Sprawa budzi ogromne emocje. Z jednej strony dyrekcja szpitala przekonuje, że nie złamano prawa, z drugiej – lekarze alarmują o „przerażającej rzeczywistości” codziennej pracy. Wyniki kontroli NFZ mogą okazać się kluczowe dla przyszłości placówki i dla bezpieczeństwa pacjentów.
