Paczkomaty na baterie! InPost odpala technologiczną bombę. Czy 20 tysięcy nowych maszyn zmieni rynek dostaw.
Rewolucja w logistyce staje się faktem. InPost ogłosił gigantyczną inwestycję w paczkomaty zasilane bateryjnie. To prawdziwy przełom, który odmieni rynek przesyłek w Polsce i Europie. Spółka nie tylko zamawia aż 20 tysięcy nowych maszyn, ale także kupuje udziały w firmie Bloq.it – innowacyjnym producencie urządzeń, które mogą działać bez podłączenia do prądu nawet przez rok.
Koniec ograniczeń, początek ekspansji
Dotychczas montaż paczkomatów wymagał dostępu do sieci energetycznej i skomplikowanych formalności. Teraz bariera znika – bateryjne urządzenia Next można stawiać praktycznie wszędzie. W małych miasteczkach, na osiedlach, przy drogach, a nawet w miejscach pozbawionych tradycyjnej infrastruktury. To prosta recepta na szybszy rozwój i wygodę klientów, którzy od lat domagali się gęstszej sieci punktów odbioru.
Ekologia i oszczędność na pierwszym planie
Nowe maszyny to nie tylko komfort dla użytkowników, ale i realny krok w stronę ekologii. Brak konieczności podłączania ich do prądu oznacza niższe zużycie energii i redukcję śladu węglowego. InPost wpisuje się tym samym w unijną strategię dekarbonizacji, zyskując wizerunek lidera zielonej logistyki.
Europa na celowniku
Choć inwestycja obejmuje także Polskę, to jej głównym celem są rynkowe podboje w Europie. Nowe paczkomaty mają pojawić się w strategicznych lokalizacjach we Francji, Hiszpanii, Włoszech czy Niemczech. To właśnie tam InPost walczy o pozycję giganta branży kurierskiej.
Prawdziwy przełom na rynku
Eksperci nie mają wątpliwości: zakup 20 tysięcy bateryjnych maszyn i partnerstwo z Bloq.it to największa zmiana w logistyce ostatnich lat. Klienci zyskają dostęp do paczek szybciej i wygodniej, a InPost otworzy nowy rozdział w historii europejskich dostaw.
To nie jest zwykła inwestycja – to przełom, który już za chwilę zobaczymy na własne oczy.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.