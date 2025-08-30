„Pani od norm” – poruszający protest song dla nauczycieli. Premiera już 1 września

30 sierpnia 2025 10:10 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

1 września 2025 roku, w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, odbędzie się premiera wyjątkowego utworu zatytułowanego „Pani od norm”. To nie tylko piosenka, to manifest – głos rodziców i dzieci, które zbyt często nie mieszczą się w szkolnych tabelkach i sztywnych normach.

Fot. Materiały prasowe

Autorką tekstu jest Jesica Dragon-Podolak, znana z kanału na TikToku Mama&Miki, a także prezes stowarzyszenia Autystyczni Autentyczni Niepokonani. Muzykę do utworu skomponował Damian Maroń, członek zespołu Bring Down The Sky.

Nie tylko o dzieciach w spektrum

„Pani od norm” to piosenka skierowana do nauczycieli, ale opowiadająca nie tylko o dzieciach w spektrum autyzmu. To utwór o każdym młodym człowieku, który jest inny – bardziej wrażliwy, idący własną drogą, niepasujący do odgórnie narzuconych standardów. To głos w imieniu każdego dziecka, które zasługuje na zrozumienie zamiast oceniania.

Protest i krzyk sprzeciwu

Jak podkreślają twórcy, nie jest to zwykła piosenka, ale protest song.

– To krzyk dziecka, którego nikt nie słucha. To głos rodzica, który ma dość patrzenia, jak system miażdży jego dziecko w imię dyscypliny i standardów. To głos nas wszystkich, którzy nie mieszczą się w przeciętnych wartościach – mówi Jesica Dragon-Podolak.

„Pani od norm” powstała z bólu, złości, ale też z miłości i potrzeby przełamania ciszy. To wezwanie do zmiany myślenia o edukacji i przypomnienie, że dziecko to przede wszystkim człowiek – zasługujący na szacunek i empatię.

Hołd dla prawdziwych pedagogów

W utworze, obok krytyki systemu, nie zabrakło też wdzięczności. Autorka podkreśla, że na swojej drodze spotkała wielu nauczycieli z sercem na dłoni, otwartą głową i gotowych na prawdziwy dialog z uczniem. To właśnie oni zostają w pamięci na zawsze – jako ci, którzy słuchali sercem, a nie tylko uchem, i którzy byli światłem na szkolnym korytarzu.

Premiera w symbolicznym dniu

Nieprzypadkowo data premiery została wyznaczona na 1 września – początek roku szkolnego. To właśnie wtedy tysiące dzieci po raz kolejny zetkną się z systemem, który nie zawsze jest gotowy na ich inność. Twórcy mają nadzieję, że piosenka poruszy serca nauczycieli i skłoni do refleksji nad tym, co naprawdę oznacza wychowanie i edukacja.

„Pani od norm” to utwór, który powstał nie z profesjonalnych ambicji, ale z potrzeby serca. To muzyczny apel o zrozumienie, empatię i zmianę w polskiej edukacji.

