Państwo dopłaci aż 95% do remontu twojego mieszkania! Uważaj na jeden błąd, który przekreśla szansę na tysiące złotych
Remont mieszkania i dostosowanie go do potrzeb osoby z niepełnosprawnością to gigantyczne obciążenie dla domowego budżetu. Wymiana wanny na kabinę typu walk-in, poszerzenie futryn czy likwidacja progów mogą kosztować dziesiątki tysięcy złotych. Nie musisz jednak finansować tych prac z własnej kieszeni! Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje dofinansowanie pokrywające nawet 95% kosztów inwestycji. Zobacz, jak zdobyć dotację i jakiego błędu kategorycznie unikać, aby nie stracić przyznanych pieniędzy!
Nawet 140 tysięcy złotych limitu. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Zasady programu likwidacji barier architektonicznych pozwalają na sfinansowanie maksymalnie 95% wartości inwestycji, co oznacza, że wkład własny wnioskodawcy wynosi jedynie 5%. Ustawowy limit kwotowy uzależniony jest od 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia, co obecnie daje teoretyczną górną granicę wsparcia na poziomie około 140 tysięcy złotych. W praktyce samorządy, dysponujące ograniczonymi budżetami, przyznają dotacje najczęściej w przedziale od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Aby ubiegać się o środki, konieczne jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16. roku życia). Samo zaświadczenie to jednak za mało – kluczowe jest udowodnienie, na podstawie dokumentacji medycznej, że dany lokal stwarza dla domownika realne bariery w swobodnym poruszaniu się. Warto pamiętać, że schorzenia nie muszą dotyczyć wyłącznie narządu ruchu (kod 05-R). Trudności w mobilności wywołane chorobami neurologicznymi, kardiologicznymi czy wadami wzroku również dają pełne prawo do wnioskowania o pomoc.
To nie jest dopłata do paneli i farby. Za co dokładnie zapłaci PFRON?
Środki z Funduszu mają precyzyjnie określony cel – likwidację barier architektonicznych, a nie podnoszenie standardu wizualnego mieszkania. Oznacza to, że PFRON stanowczo odrzuci rachunki za nowe meble, sprzęt AGD czy położenie designerskich płytek, jeśli nie będą one elementem szerszej, uzasadnionej przebudowy ułatwiającej funkcjonowanie.
Wśród wydatków kwalifikowanych najczęściej znajdują się:
- Adaptacja łazienki: likwidacja wanny na rzecz bezprogowego prysznica typu walk-in, montaż uchwytów, siedzisk, antypoślizgowej podłogi i dostosowanej ceramiki sanitarnej.
- Przebudowa wnętrza: poszerzenie otworów drzwiowych dla wózków inwalidzkich, likwidacja wysokich progów, zrównanie poziomów podłóg, a także obniżenie blatów roboczych w kuchni.
- Infrastruktura zewnętrzna: budowa bezpiecznych podjazdów, ramp, a nawet montaż specjalistycznych platform i podnośników schodowych.
Złota zasada: najpierw umowa, potem zakupy i ekipa remontowa!
Jednym z najczęstszych i najbardziej bolesnych błędów popełnianych przez wnioskodawców jest falstart. Absolutnie nie wolno rozpoczynać jakichkolwiek prac budowlanych, a nawet kupować materiałów czy wyposażenia, przed oficjalnym podpisaniem umowy o dofinansowanie!
Złożenie samego wniosku nie uprawnia do rozpoczęcia inwestycji. Jeśli urzędnicy stwierdzą, że remont ruszył wcześniej lub faktury zakupowe noszą datę sprzed podpisania kontraktu, PFRON automatycznie odmówi refundacji poniesionych kosztów, a cały ciężar finansowy przebudowy spadnie na barki rodziny.
Procedura krok po kroku: od kosztorysu do wypłaty środków
Program realizowany jest na szczeblu lokalnym, dlatego dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS/MOPR) właściwym dla miejsca zamieszkania. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą lub bezpłatnie i bez wychodzenia z domu za pomocą systemu SOW (System Obsługi Wsparcia), używając Profilu Zaufanego.
Po złożeniu dokumentów i ewentualnych wizjach lokalnych urzędników, wnioskodawca czeka na decyzję (zwykle około miesiąca). Dopiero po podpisaniu umowy można sprowadzić ekipę remontową. Należy również pamiętać, że dotacja nie ma formy zaliczki. PFRON przelewa środki po całkowitym zakończeniu remontu, przedłożeniu imiennych faktur oraz oficjalnym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez przedstawicieli urzędu. Pieniądze mogą trafić na konto wnioskodawcy lub, w zależności od zapisów umowy, bezpośrednio do firmy wykonawczej.
Najważniejsze zasady dofinansowania remontu z PFRON
Zobacz zestawienie kluczowych warunków ubiegania się o środki na likwidację barier:
- Aż 95% dofinansowania – wkład własny wynosi zaledwie 5% kosztów, a ustawowy limit pomocy to ok. 140 tys. zł.
- Wymagane orzeczenie – konieczne jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i potwierdzenie problemów z poruszaniem się.
- Tylko bariery architektoniczne – PFRON sfinansuje prysznic walk-in i poszerzenie drzwi, ale odrzuci faktury za malowanie ścian w celach estetycznych.
- Brak progu dochodowego – wnioski może składać każdy, jednak przy ograniczonym budżecie samorządy preferują osoby w trudniejszej sytuacji materialnej.
- Bezwzględny zakaz wcześniejszych prac – rozpoczęcie remontu przed podpisaniem umowy skutkuje utratą dofinansowania!
- Wypłata po odbiorze – pieniądze wypłacane są dopiero po zakończeniu inwestycji i rozliczeniu imiennych faktur.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.