Paraliż metra w Warszawie. Zatrzymano pociągi, zamknięto sześć stacji. ZTM uruchamia autobusy zastępcze

14 października 2025 19:22 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia na linii metra M1 w Warszawie. Z powodu zdarzenia na stacji Słodowiec wstrzymano ruch pociągów na północnym odcinku trasy. Składy kursują obecnie tylko między Dworcem Gdańskim a Kabatami, a stacje od Placu Wilsona do Młocin zostały wyłączone z obsługi. Na ulice stolicy wyjeżdża autobusowa komunikacja zastępcza ZA METRO.

Fot. Warszawa w Pigułce

Utrudnienia w kursowaniu metra w Warszawie. Stacje na Bielanach wyłączone z ruchu, rusza linia zastępcza ZA METRO

Pasażerowie warszawskiego metra muszą dziś uzbroić się w cierpliwość. Z powodu zdarzenia na stacji Słodowiec doszło do poważnych utrudnień na linii M1. Część północnego odcinka metra została wyłączona z ruchu, a pociągi kursują tylko w skróconej relacji Dworzec Gdański – Kabaty.

Stacje zamknięte do odwołania

Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, z ruchu wyłączono sześć stacji: Plac Wilsona, Marymont, Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny. Oznacza to, że cały północny odcinek pierwszej linii metra – od Dworca Gdańskiego do Młocin – jest obecnie niedostępny dla pasażerów.

ZTM nie podał jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Na miejscu pracują służby metra oraz policja. Według nieoficjalnych informacji przyczyną wstrzymania ruchu mogło być zdarzenie z udziałem osoby postronnej.

Autobusy zastępcze ZA METRO

Aby umożliwić pasażerom dojazd do zamkniętych stacji, uruchamiana jest autobusowa linia zastępcza ZA METRO. Autobusy pojadą trasą:
Metro Młociny – Kasprowicza – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – Dworzec Gdański – Andersa – Muranowska.

Pasażerowie mogą także korzystać z alternatywnych połączeń tramwajowych i autobusowych kursujących wzdłuż ulic Marymonckiej, Słowackiego i Andersa.

 

