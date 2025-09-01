Paraliż na linii M2. Pociągi nie dojeżdżają na Bródno
Pociągi linii M2 nie dojeżdżają na Bródno i kursują jedynie na trasie Bemowo–Trocka. Powodem są problemy na stacji Kondratowicza, a ZTM uruchomił autobusy zastępcze, by ułatwić pasażerom dojazd.
Utrudnienia w warszawskim metrze. Pociągi nie dojeżdżają na Bródno
Poranny poniedziałkowy szczyt w stolicy zaczął się od dużych utrudnień komunikacyjnych. Pociągi linii M2 metra nie dojeżdżają na Bródno – kursują jedynie na skróconej trasie Bemowo–Trocka. Powodem jest zdarzenie na stacji Kondratowicza. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o problemach tuż przed godziną 8. Jak przekazano, z powodu zdarzenia na stacji Kondratowicza metro M2 kursuje jedynie do stacji Trocka. Odcinek wschodni, prowadzący do Bródna, został całkowicie wyłączony z ruchu.
Dla pasażerów oznacza to znaczne opóźnienia i konieczność przesiadek. ZTM zdecydował się uruchomić autobusową komunikację zastępczą, która ma umożliwić dojazd w rejon Bródna.
Na razie nie podano szczegółowych informacji, co dokładnie wydarzyło się na stacji Kondratowicza i kiedy można spodziewać się przywrócenia pełnego ruchu. ZTM apeluje do pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów i korzystanie z alternatywnych tras.
