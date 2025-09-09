Paraliż na Mokotowie! Radiowóz zmiażdżony, 2 policjanci ranni. Ogromne utrudnienia dla kierowców i pasażerów
Dziś około godziny 13:00 na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań Warszawy – Wołoskiej i Domaniewskiej – doszło do groźnego wypadku z udziałem radiowozu Wydziału Ruchu Drogowego. Toyota z impetem uderzyła w bok policyjnego auta. Skala zderzenia była tak duża, że jeden z funkcjonariuszy został zakleszczony we wraku – strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by go wydostać.
Na miejscu interweniują wszystkie służby: policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Pomocy medycznej wymagały cztery osoby – w tym dwóch policjantów. Jeden z nich w cięższym stanie trafił do szpitala.
Wypadek doprowadził do komunikacyjnego chaosu na Mokotowie. Ulica Wołoska w kierunku centrum została całkowicie zablokowana. Zatrzymano także ruch tramwajowy – torowisko jest niedostępne dla przejazdu. Utrudnienia mają potrwać jeszcze kilka godzin.
Objazdy i zmiany w komunikacji miejskiej:
-
Linia 136 została skierowana na objazd przez al. Wilanowską, Modzelewskiego i Woronicza.
-
Linia 138 omija miejsce zdarzenia przez al. Wilanowską i Woronicza.
-
Linia 218 kursuje obecnie m.in. przez Wołoską, Domaniewską i Woronicza.
Apel służb:
Unikajcie rejonu skrzyżowania Wołoskiej i Domaniewskiej! Przejazd jest utrudniony zarówno dla kierowców, jak i pasażerów transportu publicznego.
To kolejny przykład, jak w jednej chwili może dojść do poważnych konsekwencji na drodze – bądźmy ostrożni!
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.