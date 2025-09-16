Pasażerowie w Warszawie zaskoczeni. Poważna awaria sparaliżowała pociągi SKM i KM

16 września 2025 07:57 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Pasażerowie dojeżdżający dziś rano do pracy i szkół spotkali się z poważnymi problemami. Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, wystąpiły znaczące utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i S2 oraz Kolei Mazowieckich (KM). Pociągi mogą być kierowane objazdami, a część z nich omija stację Warszawa Śródmieście.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co dokładnie się stało?
PKP PLK poinformowało o awarii urządzeń odpowiadających za sterowanie ruchem kolejowym w centralnym odcinku Warszawy. Zdarzenie miało miejsce w godzinach porannych, a pierwsze zmiany w organizacji ruchu wprowadzono już o godz. 6:55. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

Które linie są objęte utrudnieniami?

  • SKM S1 i S2

  • Koleje Mazowieckie (KM) na trasie przez Warszawę
    Niektóre składy mogą być kierowane przez Warszawę Centralną lub opóźnione. Pasażerowie powinni śledzić na bieżąco informacje na stronie portalpasazera.pl.

Ułatwienia dla pasażerów
W związku z sytuacją wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w strefach 1 i 2 w ramach WTP (Warszawskiego Transportu Publicznego). Oznacza to, że bilety kolejowe KM są ważne także w autobusach, tramwajach i metrze ZTM oraz odwrotnie.

Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli planujesz podróż przez centrum Warszawy, przygotuj się na możliwe opóźnienia, zmiany tras i dłuższy czas dojazdu. Warto rozważyć alternatywne środki transportu, szczególnie w godzinach szczytu. Sprawdzaj na bieżąco komunikaty przewoźników i status kursów w aplikacjach mobilnych lub na portalpasazera.pl.

