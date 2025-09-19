Październik zaskoczy Polaków. Takiej pogody nikt się nie spodziewał

19 września 2025 15:47 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Choć lato dobiega końca, synoptycy mają dla Polaków optymistyczne prognozy. Już 23 września oficjalnie rozpocznie się jesień, a pierwsze analizy pogody pokazują, że październik wcale nie musi być zimny i ponury.

Fot. Obraz zaprojektowany przez Warszawa w Pigułce wygenerowany w DALL·E 3.

Według modelu CFS średnie temperatury w całej jesieni będą wyższe niż zazwyczaj – nawet o 1 do 1,5 stopnia Celsjusza. Wrzesień już zapisuje się jako rekordowo ciepły, z odchyleniem sięgającym prawie 3 stopni. Końcówka miesiąca przyniesie wprawdzie ochłodzenie, jednak październik zapowiada się łagodniej niż w ubiegłych latach.

W pierwszej połowie października możemy spodziewać się wielu pogodnych dni. Wyż atmosferyczny, który ukształtuje się nad Europą, zapewni sporo słońca i stabilną aurę. Termometry w ciągu dnia mają wskazywać od 10 do 15 stopni Celsjusza, a nocami mogą pojawić się pierwsze przygruntowe przymrozki. Opady w tym okresie będą minimalne, a jesień pokaże swoją złotą, najpiękniejszą stronę.

Zmiany nadejdą dopiero po połowie miesiąca. Wtedy Atlantyk zacznie kierować do Polski głębokie niże, które przyniosą deszcz, silniejszy wiatr i większą dynamikę pogody. Najbardziej deszczowo będzie na zachodzie i północy kraju, natomiast południe Polski nadal ma szansę cieszyć się spokojniejszą aurą.

Eksperci uspokajają jednak, że nawet mimo zapowiadanych opadów, październik i tak okaże się cieplejszy niż w ostatnich latach – średnio o około 1 stopień Celsjusza. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy lubią spędzać jesienne dni na spacerach czy krótkich wyjazdach.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl