Październik zaskoczy Polaków. Takiej pogody nikt się nie spodziewał
Choć lato dobiega końca, synoptycy mają dla Polaków optymistyczne prognozy. Już 23 września oficjalnie rozpocznie się jesień, a pierwsze analizy pogody pokazują, że październik wcale nie musi być zimny i ponury.
Według modelu CFS średnie temperatury w całej jesieni będą wyższe niż zazwyczaj – nawet o 1 do 1,5 stopnia Celsjusza. Wrzesień już zapisuje się jako rekordowo ciepły, z odchyleniem sięgającym prawie 3 stopni. Końcówka miesiąca przyniesie wprawdzie ochłodzenie, jednak październik zapowiada się łagodniej niż w ubiegłych latach.
W pierwszej połowie października możemy spodziewać się wielu pogodnych dni. Wyż atmosferyczny, który ukształtuje się nad Europą, zapewni sporo słońca i stabilną aurę. Termometry w ciągu dnia mają wskazywać od 10 do 15 stopni Celsjusza, a nocami mogą pojawić się pierwsze przygruntowe przymrozki. Opady w tym okresie będą minimalne, a jesień pokaże swoją złotą, najpiękniejszą stronę.
Zmiany nadejdą dopiero po połowie miesiąca. Wtedy Atlantyk zacznie kierować do Polski głębokie niże, które przyniosą deszcz, silniejszy wiatr i większą dynamikę pogody. Najbardziej deszczowo będzie na zachodzie i północy kraju, natomiast południe Polski nadal ma szansę cieszyć się spokojniejszą aurą.
Eksperci uspokajają jednak, że nawet mimo zapowiadanych opadów, październik i tak okaże się cieplejszy niż w ostatnich latach – średnio o około 1 stopień Celsjusza. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy lubią spędzać jesienne dni na spacerach czy krótkich wyjazdach.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.