Pełne torby zakupów za 8 złotych. Kupiliśmy BlindBoxy z Lidla [WIDEO]
Od dziś, 17 czerwca 2026 roku, w sklepach Lidl w całej Polsce – w tym we wszystkich placówkach w Warszawie – pojawiły się specjalne torby z warzywami i owocami o wadze od dwóch do trzech kilogramów w stałej cenie 8 złotych. Sieć uruchomiła akcję „Kupuję, nie marnuję”. Już w czwartek startuje też seria nowych promocji z gazetki. Gdzie szukać torby i czy wystarczy jej dla wszystkich?
@warszawawpigulce #lidlpolska ♬ oryginalny dźwięk – WarszawawPigulce
Czym są torby MIX OW i co jest w środku?
Akcja „Kupuję, nie marnuję” polega na sprzedaży warzyw i owoców, które z różnych powodów nie trafiają na standardową ekspozycję w sklepie – najczęściej dlatego, że pochodzą z uszkodzonych opakowań zbiorczych. Przykład: jedna papryka, która wypadła z trójpaku, jest jakościowo identyczna z tą wyłożoną na ladzie, ale nie może być sprzedawana w oryginalnym opakowaniu. Zamiast trafiać na straty, ląduje w torbie MIX OW.
Lidl informuje, że zestawy są przygotowywane na bieżąco przez pracowników sklepów, którzy weryfikują świeżość towaru. Każda torba ma datę zapakowania, a jej finalna waga jest potwierdzana przy kasie. Zestawy znajdziesz na specjalnie oznaczonych regałach w strefie między Piekarnią a Ryneczkiem Lidla – zazwyczaj w środkowej części sklepu. Torby nie są dostępne online – tylko stacjonarnie.
Przy cenie 8 złotych za dwie do trzech kilogramów warzyw lub owoców przelicznik wynosi od 2,67 do czterech złotych za kilogram. Dla porównania: kg samej papryki kosztuje w Lidlu regularnie kilkanaście złotych, a kg jabłek – od czterech do sześciu złotych. Przy trafieniu na dobrze skomponowaną torbę oszczędność może wynieść kilkanaście złotych w stosunku do cen z ekspozycji.
Od czwartku 18 czerwca – nowa gazetka i nowe promocje
Wraz ze startem nowego tygodnia handlowego Lidl uruchomił serię promocji dostępnych z aplikacją Lidl Plus oraz bez niej. Od czwartku 18 czerwca w aplikacji Lidl Plus pojawi się kupon na pistacje kalifornijskie Alesto w formule 1+1 gratis. Od piątku 19 czerwca – kupon na kapsułki do zmywarki Fairy w tej samej formule: regularna cena to 49,99 złotych za opakowanie, z kuponem dwa opakowania wychodzą po 24,99 złotych każde.
Dla wszystkich klientów, bez konieczności posiadania aplikacji, od czwartku 18 czerwca dostępne są dwie akcje 1+1 gratis: na mieszankę orzechów nerkowca i żurawiny Alesto Selection oraz na czekoladę deserową z migdałami i pomarańczą J.D. Gross. Od czwartku zaczyna się też akcja 8+4 gratis na wszystkie wody – przy zakupie 12 sztuk takich samych wód płacisz tylko za osiem. Limit gratisów to osiem sztuk na jeden paragon.
Jak nie przegapić torby MIX OW?
Torby przygotowywane są na bieżąco przez pracowników, co oznacza, że ich liczba jest ograniczona i zależy od aktualnych nadwyżek w danym sklepie. W popularnych warszawskich Lidlach – zwłaszcza tych przy dużych osiedlach jak Ursynów, Mokotów czy Białołęka – torby mogą znikać szybko, szczególnie w godzinach popołudniowego szczytu zakupowego. Najlepszy czas na szukanie zestawów MIX OW to godziny poranne lub wczesnopopołudniowe, gdy pracownicy sklepu uzupełniają regały po dostawach nocnych i porannych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.