Pendolino do Zakopanego za 1 zł! PKP ogłasza nową pulę biletów!
Wielka okazja dla podróżnych! PKP Intercity poinformowało, że już w środę, 24 września o godz. 10:00, ruszy sprzedaż kolejnej puli biletów promocyjnych na przejazd Pendolino do Zakopanego za symboliczne 1 zł.
To historyczne połączenie odbędzie się 18 października. Skład wyruszy o godzinie 7:29 z Warszawy Wschodniej i po drodze zatrzyma się m.in. w Krakowie i Nowym Targu. Do stolicy Tatr dojedzie o 12:14. Pociąg powrotny ruszy o 15:50, a do Warszawy Zachodniej wróci o 20:14.
Zainteresowanie pierwszą pulą było tak ogromne, że bilety rozeszły się błyskawicznie. Aby sprostać oczekiwaniom, PKP Intercity zdecydowało się na wydłużenie składu. Pendolino pojedzie w wyjątkowej konfiguracji – zestawione z dwóch jednostek o łącznej długości 400 metrów. Dzięki temu na pokładzie znajdzie się miejsce dla ponad 800 pasażerów.
Bilety za złotówkę obowiązują w drugiej klasie i można je kupić w kasach, przez serwis e-IC oraz w aplikacji PKP Intercity.
Co to oznacza dla czytelnika
- Masz szansę przejechać się luksusowym Pendolino do Zakopanego za cenę symbolicznej złotówki.
- Sprzedaż biletów rusza 24 września o godz. 10:00 – liczba miejsc jest ograniczona, więc trzeba się pospieszyć.
- To jedyna taka okazja, bo standardowe ceny Pendolino są wielokrotnie wyższe.
- Wydłużony skład daje więcej miejsc, ale zainteresowanie nadal jest ogromne.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.