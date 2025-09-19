Pendolino pod Tatrami! Zmiana oblicze podróży do Zakopanego.
Pendolino dojedzie pod Tatry – prestiż „Luxtorpedy” wraca do życia. Od 14 grudnia PKP Intercity uruchomi nowe połączenie Express InterCity Premium między Gdynią a Zakopanem, które zapewni podróż wysokiej klasy. Komfortowa jazda zajmie 7 godzin.
Branża turystyczna nie kryje entuzjazmu, to powrót prestiżu i nowy impuls dla Zakopanego.
Co się zmienia
Dzięki modernizacji linii kolejowej na Podhalu, która kosztowała ponad 1,4 mld złotych netto, odnowiono ponad 100 km torów, 130 rozjazdów i 300 obiektów inżynieryjnych. Nowe połączenie oznacza, że z Krakowa do Zakopanego dotrzemy w około 1 godzinę i 57 minut.
Dlaczego to ważne
Zakopane od dawna oczekiwało połączenia Pendolino. W przeszłości pociąg ten porównywano do „Luxtorpedy”, luksusowego przedwojennego składu, który łączył Tatry z resztą kraju szybkim i komfortowym przejazdem. Nowy kurs ma znaczenie symboliczne dla turystów i miłośników kolei.
Branża turystyczna wskazuje, że nie chodzi tylko o czas podróży i wygodę. Nowe połączenie ma duży wymiar marketingowy, może przyciągnąć więcej gości premium, którzy oczekują komfortu, prestiżu i szybkiego dojazdu. To także dowód, że Zakopane wraca do rywalizacji o miano najważniejszego centrum turystycznego w Polsce.
Co dalej
Pendolino zatrzyma się po drodze między innymi w Warszawie. W wakacje relacja zostanie wydłużona aż do Kołobrzegu, co jeszcze bardziej ułatwi podróżowanie koleją zarówno nad morze, jak i w góry.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.