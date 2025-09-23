Picie dużych dawek alkoholu stało się nową normą! Polacy piją alkohol w ilościach, które szokują ekspertów.
Eksperci: Polacy jak już sięgają po alkohol, to w dużych ilościach. Badania pokazują że choć wielu Polaków pije alkohol okazjonalnie to rośnie liczba tych którzy sięgają po niego w bardzo dużych ilościach przy jednej okazji. Ta forma picia – intensywna i gwałtowna – jest dla wielu coraz częstszym wyborem.
Co mówią liczby
Wśród dorosłych osób często pojawiają się raporty mówiące o binge drinking czyli piciu dużej ilości alkoholu na raz Badania wskazują że sporo ludzi deklaruje się sięgać po alkohol kilka razy w tygodniu Z kolei w grupie młodych dorosłych (18-25 lat) ponad 80 procent przyznaje że pije alkohol choć odstępstwa od umiarkowanych zachowań są częstsze u tych którzy piją
Eksperci zauważają że choć ogólna konsumpcja niekoniecznie rośnie drastycznie to intensywność picia przy okazjach kiedy ludzie piją – czyli jak już „sięgają po alkohol” – jest znacząco większa
Dlaczego to niebezpieczne
Picie dużych ilości przy jednej okazji niesie większe ryzyko dla zdrowia fizycznego i psychicznego niż umiarkowane spożycie regularne Skoki stężenia alkoholu we krwi mogą prowadzić do zatrucia, problemów z wątrobą i sercem Ryzyko wypadków, agresji i zdarzeń niebezpiecznych rośnie znacznie
Co można zrobić
Eksperci apelują o edukację zdrowotną zarówno w szkołach jak i poza nimi by uświadamiać skutki binge drinking Ograniczenie ekspozycji alkoholu, reklamy i łatwej dostępności mogą pomóc Wskazuje się że programy profilaktyczne i wsparcie dla osób pijących ryzykownie mogą znacząco zmniejszyć szkodliwe konsekwencje.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.