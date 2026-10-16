Pięć dni wolnych pod koniec grudnia. Premier podpisał decyzję, ale nie wszyscy pracownicy skorzystają. Jest ważny warunek
Końcówka 2026 roku przyniesie wyjątkowo korzystny układ dni wolnych. Część Polaków będzie mogła odpoczywać przez pięć kolejnych dni bez wykorzystywania ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego. Decyzja w tej sprawie została już podpisana przez premiera Donalda Tuska. Jest jednak istotne zastrzeżenie, o którym powinni wiedzieć pracownicy. Nie każdy będzie miał wolne w tym samym terminie, a niektóre osoby 28 grudnia normalnie pojawią się w pracy.
Grudniowe święta w 2026 roku przypadną w wyjątkowo korzystnych terminach. Dzięki połączeniu ustawowo wolnej Wigilii, Bożego Narodzenia, weekendu i dodatkowego dnia wolnego część pracowników otrzyma pięciodniową przerwę.
Nie będzie do tego potrzebny wniosek urlopowy ani wykorzystywanie przysługujących dni wypoczynku.
Warto jednak sprawdzić, kogo dokładnie obejmuje decyzja szefa rządu. Zasady dotyczące pracowników administracji rządowej różnią się bowiem od tych, które obowiązują w prywatnych przedsiębiorstwach.
Premier zdecydował. 28 grudnia będzie dniem wolnym od pracy
Donald Tusk podpisał zarządzenie nr 2 z 5 stycznia 2026 roku, dotyczące dni wolnych dla członków korpusu służby cywilnej.
Zgodnie z dokumentem poniedziałek 28 grudnia został wyznaczony jako dzień wolny w zamian za drugi dzień Bożego Narodzenia, który w tym roku przypada w sobotę.
Decyzja jest już oficjalna i została opublikowana w Monitorze Polskim pod pozycją 36.
Dla pracowników objętych zarządzeniem oznacza to możliwość odpoczynku od czwartku 24 grudnia aż do poniedziałku 28 grudnia włącznie.
Powrót do pracy nastąpi we wtorek 29 grudnia.
Łącznie daje to pięć kolejnych dni wolnych bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.
Pięć dni odpoczynku z rzędu. Tak wygląda świąteczny kalendarz
W tym roku dni świąteczne układają się w sposób szczególnie korzystny dla osób pracujących od poniedziałku do piątku.
Wigilia, która od 2025 roku jest ustawowo wolna od pracy, przypada w czwartek.
Następnego dnia obchodzimy pierwszy dzień Bożego Narodzenia, natomiast 26 grudnia wypada w sobotę.
Dla członków korpusu służby cywilnej układ końcówki roku przedstawia się następująco:
- 24 grudnia, czwartek – Wigilia, ustawowo wolna od pracy.
- 25 grudnia, piątek – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.
- 26 grudnia, sobota – drugi dzień Bożego Narodzenia.
- 27 grudnia, niedziela – dzień ustawowo wolny.
- 28 grudnia, poniedziałek – dzień wolny wyznaczony przez premiera w zamian za święto przypadające w sobotę.
W efekcie pracownicy objęci decyzją premiera będą mogli zaplanować dłuższy świąteczny odpoczynek bez pomniejszania przysługującego im urlopu.
Nie wszyscy dostaną wolne. Decyzja obejmuje określoną grupę
Najważniejszy szczegół dotyczy zakresu obowiązywania zarządzenia.
Premier wyznaczył 28 grudnia dniem wolnym dla członków korpusu służby cywilnej, a nie dla wszystkich osób zatrudnionych w Polsce.
Chodzi między innymi o pracowników i urzędników służby cywilnej zatrudnionych w określonych jednostkach administracji rządowej.
Należą do nich na przykład ministerstwa, urzędy wojewódzkie oraz niektóre jednostki administracji skarbowej.
Nie oznacza to jednak automatycznie, że wszyscy pracownicy sektora publicznego mają wolne tego samego dnia.
W szkołach, samorządach i innych instytucjach mogą obowiązywać odrębne zasady organizacji pracy.
Dlatego przed zaplanowaniem wyjazdu warto sprawdzić harmonogram konkretnego miejsca zatrudnienia.
Pracujesz w prywatnej firmie? 28 grudnia nie musi być wolny
Inaczej wygląda sytuacja osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach prywatnych.
Kodeks pracy przewiduje, że święto przypadające w okresie rozliczeniowym w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin.
W 2026 roku drugi dzień Bożego Narodzenia przypada 26 grudnia, czyli w sobotę.
Dla pracownika zatrudnionego od poniedziałku do piątku, dla którego sobota jest normalnie dniem wolnym, oznacza to konieczność odpowiedniego rozliczenia tego święta.
Pracodawca może wyznaczyć wolny poniedziałek 28 grudnia.
Nie ma jednak powszechnego obowiązku wskazania właśnie tego terminu.
Firma może zdecydować się na inny dzień w odpowiednim okresie rozliczeniowym, z zachowaniem obowiązujących przepisów.
W praktyce oznacza to, że część pracowników prywatnych przedsiębiorstw również będzie miała pięciodniową przerwę świąteczną, ale inni wrócą do pracy już w poniedziałek.
Pracownik nie musi brać urlopu za święto w sobotę
Warto podkreślić, że dzień wolny związany ze świętem przypadającym w sobotę nie jest zwykłym urlopem wypoczynkowym.
Nie pomniejsza więc rocznego limitu 20 lub 26 dni urlopu przysługującego pracownikowi.
Wynika z zasad ustalania wymiaru czasu pracy.
Nie oznacza to jednak, że każdy zatrudniony może samodzielnie wskazać dowolny dzień, w którym nie pojawi się w firmie.
Termin musi wynikać z organizacji pracy i obowiązującego harmonogramu.
Dlatego osoby zainteresowane wolnym poniedziałkiem 28 grudnia powinny wcześniej zapytać pracodawcę o planowane rozliczenie świątecznej soboty.
Uwaga na urzędy. 28 grudnia część placówek może być nieczynna
Decyzja premiera ma znaczenie nie tylko dla osób zatrudnionych w służbie cywilnej.
Powinni o niej wiedzieć również mieszkańcy, którzy zamierzają załatwiać sprawy urzędowe bezpośrednio po świętach.
W poniedziałek 28 grudnia część instytucji administracji rządowej może nie prowadzić standardowej obsługi interesantów.
Dotyczy to jednostek objętych zarządzeniem premiera.
Nie należy jednak zakładać, że wszystkie urzędy w Polsce zostaną tego dnia zamknięte.
Samorządy i inne instytucje mogą stosować odrębne rozwiązania.
Przed wizytą najlepiej sprawdzić komunikat na stronie internetowej odpowiedniej placówki.
A co z osobami pracującymi na zmiany?
Nie wszyscy pracownicy wykonują obowiązki według standardowego harmonogramu od poniedziałku do piątku.
W ochronie zdrowia, transporcie, służbach ratowniczych, gastronomii czy zakładach działających całodobowo praca może być wykonywana także podczas świąt.
W takich przypadkach zastosowanie mają szczególne przepisy dotyczące dopuszczalności pracy w dni świąteczne i zasad jej rekompensowania.
Dlatego pięciodniowa przerwa od 24 do 28 grudnia nie jest gwarantowana każdej osobie pracującej w Polsce.
Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przedsiębiorcy również nie korzystają automatycznie z zasad Kodeksu pracy dotyczących obniżenia wymiaru czasu pracy.
Czy to dodatkowe pięć dni wolnego przyznane przez rząd?
Nie. To ważne rozróżnienie.
Premier nie ustanowił pięciu nowych świąt ani dodatkowych pięciu dni urlopu.
Pięciodniowy odpoczynek powstaje dzięki połączeniu już obowiązujących dni wolnych i jednego dnia wyznaczonego w zamian za święto przypadające w sobotę.
Podobne rozwiązanie zastosowano w sierpniu 2026 roku.
Ponieważ święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadło w sobotę 15 sierpnia, dla korpusu służby cywilnej wyznaczono wolny piątek 14 sierpnia.
Grudniowy termin został określony w tym samym zarządzeniu premiera.
Warto już teraz sprawdzić grafik na grudzień
Do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze trochę czasu, ale osoby planujące rodzinne wyjazdy mogą wcześniej sprawdzić swoje harmonogramy.
Dla członków korpusu służby cywilnej pięciodniowa przerwa od 24 do 28 grudnia wynika z oficjalnego zarządzenia.
W przedsiębiorstwach prywatnych sytuacja zależy od terminu wolnego przyjętego przez pracodawcę.
Nie warto więc rezerwować wyjazdu wyłącznie na podstawie informacji, że premier ogłosił wolny poniedziałek.
Najważniejsze: 28 grudnia 2026 roku będzie dniem wolnym dla członków korpusu służby cywilnej. W połączeniu z Wigilią, świętami i niedzielą oznacza to pięć kolejnych dni odpoczynku bez wykorzystania urlopu. Pracownicy innych firm również mogą skorzystać z takiego układu, ale tylko wtedy, gdy ich harmonogram przewiduje wolny właśnie w poniedziałek po świętach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.