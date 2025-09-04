Pieniądze do zgarnięcia. Tylko do 22 września. Nawet 8 tys. zł dotacji

4 września 2025 18:58 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy województwa łódzkiego mają teraz wyjątkową okazję, by otrzymać wysokie wsparcie finansowe na inwestycje ekologiczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Do zgarnięcia jest nawet 8 tys. zł, ale czasu zostało niewiele – dokumenty można składać jedynie do 22 września.

Fot. Obraz zaprojektowany przez Warszawa w Pigułce wygenerowany w DALL·E 3.

Kto może dostać pieniądze?

Dotacja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenach, gdzie nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej. Wsparcie obejmuje budowę biologicznych oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m³. Fundusz pokryje do 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 8 tys. zł.

Jak złożyć wniosek?

Dokumenty można składać na dwa sposoby:

  • w formie papierowej, przesyłając je bezpośrednio do Funduszu,

  • elektronicznie przez platformę ePUAP – po wcześniejszym podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub wydrukowaniu i zeskanowaniu wniosku wraz z załącznikami.

Dodatkowe wsparcie

To nie jedyna forma pomocy. WFOŚiGW prowadzi także program dopłat do wykonania przyłączy kanalizacyjnych. W tym przypadku mieszkańcy mogą otrzymać do 80% kosztów, ale maksymalnie 5 tys. zł.

Ważne zasady

Beneficjenci muszą pamiętać, że każda inwestycja sfinansowana z dotacji może zostać skontrolowana. Fundusz sprawdzi nie tylko dokumentację, ale też sposób wykonania i utrzymania oczyszczalni. Co istotne – przez minimum 3 lata od zakończenia inwestycji właściciel odpowiada za jej prawidłowe działanie.

Ostatnia szansa

Na program przeznaczono 1,65 mln zł, a wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków. Po 22 września żadne zgłoszenia nie będą już przyjmowane.

Dla właścicieli domów to świetny moment, by nie tylko zadbać o ekologię, ale też znacząco obniżyć koszty budowy oczyszczalni.

