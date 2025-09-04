Pieniądze do zgarnięcia. Tylko do 22 września. Nawet 8 tys. zł dotacji
Mieszkańcy województwa łódzkiego mają teraz wyjątkową okazję, by otrzymać wysokie wsparcie finansowe na inwestycje ekologiczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Do zgarnięcia jest nawet 8 tys. zł, ale czasu zostało niewiele – dokumenty można składać jedynie do 22 września.
Kto może dostać pieniądze?
Dotacja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenach, gdzie nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej. Wsparcie obejmuje budowę biologicznych oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m³. Fundusz pokryje do 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 8 tys. zł.
Jak złożyć wniosek?
Dokumenty można składać na dwa sposoby:
-
w formie papierowej, przesyłając je bezpośrednio do Funduszu,
-
elektronicznie przez platformę ePUAP – po wcześniejszym podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub wydrukowaniu i zeskanowaniu wniosku wraz z załącznikami.
Dodatkowe wsparcie
To nie jedyna forma pomocy. WFOŚiGW prowadzi także program dopłat do wykonania przyłączy kanalizacyjnych. W tym przypadku mieszkańcy mogą otrzymać do 80% kosztów, ale maksymalnie 5 tys. zł.
Ważne zasady
Beneficjenci muszą pamiętać, że każda inwestycja sfinansowana z dotacji może zostać skontrolowana. Fundusz sprawdzi nie tylko dokumentację, ale też sposób wykonania i utrzymania oczyszczalni. Co istotne – przez minimum 3 lata od zakończenia inwestycji właściciel odpowiada za jej prawidłowe działanie.
Ostatnia szansa
Na program przeznaczono 1,65 mln zł, a wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków. Po 22 września żadne zgłoszenia nie będą już przyjmowane.
Dla właścicieli domów to świetny moment, by nie tylko zadbać o ekologię, ale też znacząco obniżyć koszty budowy oczyszczalni.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.