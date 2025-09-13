Pijany kierowca rozbił się na drzewie w centrum Warszawy. Świadkowie ruszyli za nim [WIDEO]

13 września 2025 21:06 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na warszawskiej Saskiej Kępie doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego z udziałem pijanego kierowcy. Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Całe zajście zakończyło się ujęciem obywatelskim, a nagranie z miejsca zdarzenia trafiło już do sieci.

Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach, a interweniowali nie policjanci, a… przechodnie. To oni błyskawicznie zareagowali, unieruchomili sprawcę i powiadomili służby.

Zobacz nagranie z miejsca zdarzenia – kierowca ledwo trzymał się na nogach

Jak relacjonuje Stop Cham Warszawa, kierujący był wyraźnie nietrzeźwy, a jego zachowanie stwarzało poważne zagrożenie dla otoczenia. Gdy uderzył w drzewo, świadkowie nie mieli wątpliwości – trzeba działać natychmiast. Ich postawa została szeroko pochwalona w komentarzach internautów.

Co grozi kierowcy?

Za jazdę pod wpływem alkoholu grożą:

  • wysokie grzywny,

  • utrata prawa jazdy na co najmniej 3 lata,

  • a nawet kara więzienia do 2 lat, jeśli doszło do zagrożenia życia.

Co to oznacza dla czytelników?

  • To kolejne ostrzeżenie, że alkohol i kierownica to śmiertelne połączenie.

  • Warto brać przykład z obywateli, którzy nie bali się reagować.

  • Każdy może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl