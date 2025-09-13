Pijany kierowca rozbił się na drzewie w centrum Warszawy. Świadkowie ruszyli za nim [WIDEO]
Na warszawskiej Saskiej Kępie doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego z udziałem pijanego kierowcy. Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Całe zajście zakończyło się ujęciem obywatelskim, a nagranie z miejsca zdarzenia trafiło już do sieci.
W ostatnich dniach na Saskiej Kępie w Warszawie miało miejsce ujęcie obywatelskiego pijanego kierującego, który rozbił się na drzewie.
Zapraszamy na materiał. pic.twitter.com/de2Y9CeLUU
— Stop Cham Warszawa (@Stop_Cham_W_wa) September 13, 2025
Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach, a interweniowali nie policjanci, a… przechodnie. To oni błyskawicznie zareagowali, unieruchomili sprawcę i powiadomili służby.
Zobacz nagranie z miejsca zdarzenia – kierowca ledwo trzymał się na nogach
Jak relacjonuje Stop Cham Warszawa, kierujący był wyraźnie nietrzeźwy, a jego zachowanie stwarzało poważne zagrożenie dla otoczenia. Gdy uderzył w drzewo, świadkowie nie mieli wątpliwości – trzeba działać natychmiast. Ich postawa została szeroko pochwalona w komentarzach internautów.
Co grozi kierowcy?
Za jazdę pod wpływem alkoholu grożą:
-
wysokie grzywny,
-
utrata prawa jazdy na co najmniej 3 lata,
-
a nawet kara więzienia do 2 lat, jeśli doszło do zagrożenia życia.
Co to oznacza dla czytelników?
-
To kolejne ostrzeżenie, że alkohol i kierownica to śmiertelne połączenie.
-
Warto brać przykład z obywateli, którzy nie bali się reagować.
-
Każdy może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach.
