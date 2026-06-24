Pilna narada rządu ws. upałów. Warszawa uruchamia specjalne procedury
Mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na kolejne dni z bardzo wysokimi temperaturami. W związku z prognozowaną falą upałów rząd zwołał pilną naradę, a stołeczne służby uruchamiają kurtyny wodne, poidełka oraz miejsca, w których można schronić się przed gorącem. Urzędnicy apelują o szczególną ostrożność, zwłaszcza w przypadku dzieci, seniorów i osób przewlekle chorych.
Rząd zwołał pilną naradę ws. upałów. Wydano zalecenia dla całego kraju
Mieszkańcy Warszawy, Mazowsza i całej Polski powinni przygotować się na kolejną falę wysokich temperatur. W związku z prognozami IMGW rząd zwołał pilną naradę z udziałem kilku ministerstw i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Uzgodniono działania, które mają ograniczyć skutki upałów oraz pomóc osobom najbardziej narażonym na odwodnienie i udary cieplne.
Zalecenia trafiły już do wojewodów, a służby zostały postawione w stan gotowości.
Rząd reaguje na prognozy IMGW
Narada odbyła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji po wcześniejszej odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Spotkaniu przewodniczył minister Marcin Kierwiński.
Powodem były prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które wskazują na nadchodzącą falę upałów obejmującą znaczną część kraju.
Celem spotkania było skoordynowanie działań służb i przygotowanie jednolitych procedur na czas wysokich temperatur.
Służby zostały postawione w stan gotowości
Zgodnie z ustaleniami MSWiA oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zwiększyły gotowość podległych służb.
Straż Pożarna ma zwracać szczególną uwagę na zagrożenia pożarowe, które podczas upałów znacząco rosną. Policja będzie monitorować bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza w miejscach wypoczynku i nad wodą.
To właśnie podczas fal gorąca regularnie dochodzi do większej liczby pożarów traw, lasów oraz niebezpiecznych zdarzeń na kąpieliskach.
Ministerstwo Zdrowia ostrzega przed udarami
Resort zdrowia poinformował, że monitoruje sytuację pod kątem zwiększonego ryzyka udarów cieplnych i odwodnienia.
Szczególną uwagę zwrócono na dzieci, seniorów oraz osoby przewlekle chore.
Według zaleceń osoby z grup ryzyka powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz, szczególnie w najgorętszych godzinach dnia.
Ministerstwo przypomina również, że zawroty głowy, silne osłabienie, ból głowy, niepokój czy bardzo intensywne pragnienie mogą być pierwszymi objawami udaru cieplnego.
W takiej sytuacji należy przenieść się do chłodnego miejsca i w razie potrzeby zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Najgoręcej między 15:00 a 18:00
Rząd przypomina, że najwyższe temperatury zazwyczaj występują między godziną 15:00 a 18:00.
Według przyjętej definicji o upale można mówić wtedy, gdy temperatura przy powierzchni ziemi przekracza 30°C.
To właśnie w tych godzinach eksperci zalecają ograniczenie aktywności fizycznej oraz unikanie długiego przebywania na słońcu.
Jak chronić się przed upałem?
Ministerstwo Zdrowia oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas wysokich temperatur.
Zalecane jest noszenie lekkiej, przewiewnej odzieży, nakrycia głowy oraz stosowanie kremów z filtrem UV.
Warto również pamiętać o regularnym piciu wody i unikaniu alkoholu, który może przyspieszać odwodnienie organizmu.
Specjaliści ostrzegają również przed gwałtownym przechodzeniem z klimatyzowanych pomieszczeń na rozgrzane ulice. Taka zmiana temperatur może prowadzić do szoku termicznego.
Nowe procedury mają powstać w ciągu 24 godzin
Podczas narady zdecydowano także o analizie rozwiązań stosowanych w innych państwach zmagających się z ekstremalnymi temperaturami.
Zespoły robocze mają sprawdzić, które zagraniczne procedury można wykorzystać w Polsce oraz jak skuteczniej informować mieszkańców o zagrożeniach związanych z falami upałów.
Efekty tych prac mają zostać przedstawione w ciągu najbliższych dni.
Warszawa również przygotowuje się na gorące dni
W związku z nadchodzącą falą upałów Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa zdecydowało o uruchomieniu od 24 czerwca kurtyn i zraszaczy wodnych w najbardziej uczęszczanych częściach Warszawy. Mieszkańcy będą mogli schłodzić się m.in. na Placu Zamkowym, Placu Trzech Krzyży, Placu Konstytucji, Placu Defilad, Krakowskim Przedmieściu, przy Bazylice św. Floriana, na Bulwarach Wiślanych czy przy ul. Nowy Świat. Instalacje będą działały do odwołania, szczególnie podczas najgorętszych dni.
Miasto przypomina również o rozbudowanej sieci poidełek z bezpłatną wodą pitną. Znajdują się one m.in. na Ursynowie przy ulicach Surowieckiego, Belgradzkiej i Zoltana Balo, na Targówku w Parku Wiecha i przy ul. Unickiej, na Żoliborzu przy Placu Wilsona i w Parku Kaskada, a także w wielu punktach Śródmieścia i na Bulwarach Wiślanych. Łącznie w Warszawie działa już kilkadziesiąt takich punktów, a kolejne są sukcesywnie uruchamiane po badaniach jakości wody.
Dodatkowo mieszkańcy mogą korzystać z tzw. miejsc chłodu, czyli klimatyzowanych lub zacienionych przestrzeni w budynkach miejskich, bibliotekach, domach kultury i obiektach sportowych. W czasie największych upałów mogą one stanowić bezpieczne schronienie dla seniorów, dzieci oraz osób cierpiących na choroby układu krążenia.
Warszawski ratusz przypomina, że szczególnie niebezpieczne są godziny między 15:00 a 18:00. W tym czasie warto ograniczyć przebywanie na słońcu, regularnie pić wodę i korzystać z miejskich punktów ochłody. Miasto apeluje również, aby nigdy nie zostawiać dzieci, osób starszych ani zwierząt w zaparkowanych samochodach, gdzie temperatura może wzrosnąć do poziomu zagrażającego życiu już po kilkunastu minutach.
Co to oznacza dla Ciebie? Warto przygotować się wcześniej
- Unikaj przebywania na słońcu między 15:00 a 18:00.
- Pij regularnie wodę, nawet jeśli nie odczuwasz silnego pragnienia.
- Nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w samochodzie.
- Sprawdzaj samopoczucie seniorów i osób przewlekle chorych.
- Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny podczas największych upałów.
- W przypadku objawów udaru cieplnego zadzwoń pod numer 112.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.