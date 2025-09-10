Pilne! Alert RCB „Nie zbliżaj się do dronów!”. Trwa operacja neutralizacji
Od rana tysiące Polaków otrzymują wiadomości z ostrzeżeniem. W oficjalnym SMS-ie służby alarmują: „Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granice RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Nie zbliżaj się do nich.”
!!Uwaga! ALERT RCB!!
W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP do odbiorców na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego wysłano Alert RCB o treści:
,,Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły…
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 10, 2025
Drony nad Polską – operacja trwa
Od wczesnych godzin porannych trwa szeroko zakrojona operacja wojskowa związana z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty — najprawdopodobniej obce drony. Ich część została już zestrzelona przez polskie i sojusznicze lotnictwo, jednak niektóre mogły spaść na terenach zamieszkałych.
W związku z tym do obywateli trafiają specjalne alerty SMS, rozsyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i inne służby.
Oficjalne komunikaty: drony mogą być niebezpieczne
Służby apelują, aby pod żadnym pozorem nie zbliżać się do szczątków dronów, nie dotykać ich ani nie przenosić. Niektóre z tych obiektów mogą zawierać niebezpieczne materiały — także wybuchowe. Każde znalezisko należy niezwłocznie zgłaszać na numer alarmowy 112.
Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna oraz Straż Pożarna prowadzą skoordynowane działania w województwach podlaskim, lubelskim i mazowieckim. Wszystko odbywa się we współpracy z NATO.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli mieszkasz w województwach wschodnich lub centralnych, zachowaj szczególną czujność.
Nie podchodź do żadnych nieznanych obiektów — mogą być niebezpieczne.
W przypadku zauważenia czegoś podejrzanego – dzwoń pod numer 112.
Sprawdzaj status sytuacji wyłącznie w oficjalnych źródłach: komunikaty MON, MSWiA, Dowództwa Operacyjnego i RCB.
Zachowaj spokój, nie rozpowszechniaj niesprawdzonych informacji.
To nie są ćwiczenia ani fałszywy alarm. Wojsko i służby potwierdziły, że Polska padła ofiarą realnego naruszenia przestrzeni powietrznej. Działania trwają, a bezpieczeństwo obywateli jest teraz priorytetem.
