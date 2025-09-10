Pilne! Alert RCB „Nie zbliżaj się do dronów!”. Trwa operacja neutralizacji

10 września 2025

Od rana tysiące Polaków otrzymują wiadomości z ostrzeżeniem. W oficjalnym SMS-ie służby alarmują: „Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granice RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Nie zbliżaj się do nich.”

Drony nad Polską – operacja trwa

Od wczesnych godzin porannych trwa szeroko zakrojona operacja wojskowa związana z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty — najprawdopodobniej obce drony. Ich część została już zestrzelona przez polskie i sojusznicze lotnictwo, jednak niektóre mogły spaść na terenach zamieszkałych.

W związku z tym do obywateli trafiają specjalne alerty SMS, rozsyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i inne służby.

Oficjalne komunikaty: drony mogą być niebezpieczne

Służby apelują, aby pod żadnym pozorem nie zbliżać się do szczątków dronów, nie dotykać ich ani nie przenosić. Niektóre z tych obiektów mogą zawierać niebezpieczne materiały — także wybuchowe. Każde znalezisko należy niezwłocznie zgłaszać na numer alarmowy 112.

Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna oraz Straż Pożarna prowadzą skoordynowane działania w województwach podlaskim, lubelskim i mazowieckim. Wszystko odbywa się we współpracy z NATO.

Co to oznacza dla czytelnika?

  • Jeśli mieszkasz w województwach wschodnich lub centralnych, zachowaj szczególną czujność.

  • Nie podchodź do żadnych nieznanych obiektów — mogą być niebezpieczne.

  • W przypadku zauważenia czegoś podejrzanego – dzwoń pod numer 112.

  • Sprawdzaj status sytuacji wyłącznie w oficjalnych źródłach: komunikaty MON, MSWiA, Dowództwa Operacyjnego i RCB.

  • Zachowaj spokój, nie rozpowszechniaj niesprawdzonych informacji.

To nie są ćwiczenia ani fałszywy alarm. Wojsko i służby potwierdziły, że Polska padła ofiarą realnego naruszenia przestrzeni powietrznej. Działania trwają, a bezpieczeństwo obywateli jest teraz priorytetem.

