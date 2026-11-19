PILNE! Awaria ciepłowni w Warszawie. Mieszkańcy Wawra bez ogrzewania nawet do wieczora
Poważne utrudnienia dla mieszkańców warszawskiego Wawra. W czwartek 19 listopada doszło do awarii instalacji Ciepłowni Międzylesie. W związku z koniecznością przeprowadzenia pilnych prac naprawczych wstrzymano dostawy ciepła do odbiorców. Przerwa rozpoczęła się około godziny 8:00 i według przekazanych informacji może potrwać nawet do godziny 18:00.
Pilny komunikat dla mieszkańców Wawra. Trwa usuwanie awarii
O problemach poinformowano na oficjalnym profilu Dzielnicy Wawer. Jak wynika z opublikowanego komunikatu, 19 listopada 2026 roku konieczne stało się czasowe wstrzymanie dostaw ciepła z Ciepłowni Międzylesie. Powodem jest awaria instalacji wymagająca przeprowadzenia prac naprawczych.
Sytuacja może być szczególnie uciążliwa dla mieszkańców korzystających z ogrzewania dostarczanego przez tę ciepłownię. Listopadowe temperatury sprawiają, że nawet kilkugodzinna przerwa w dostawie ciepła może prowadzić do stopniowego wychładzania pomieszczeń, zwłaszcza w budynkach o słabszej izolacji termicznej.
Z przekazanych informacji wynika, że dostawy zostały wstrzymane około godziny 8:00. Przewidywany czas zakończenia utrudnień to godzina 18:00 tego samego dnia.
Veolia pracuje nad przywróceniem dostaw
Za usuwanie awarii odpowiada Veolia. Operator zapewnia, że podejmuje działania zmierzające do możliwie szybkiego zakończenia prac i przywrócenia dostaw ciepła.
W komunikacie podkreślono, że przedsiębiorstwo dołoży wszelkich starań, aby usunąć awarię jak najszybciej.
Podana godzina 18:00 jest przewidywanym terminem zakończenia przerwy, a nie gwarancją, że dokładnie o tej porze wszystkie instalacje będą już działały normalnie. Ostateczny czas przywrócenia dostaw będzie zależał od przebiegu naprawy.
Które budynki są objęte przerwą?
Komunikat dzielnicy nie zawiera pełnej listy adresów, pod którymi wstrzymano dostawy ciepła. Mieszkańcy mogą sprawdzić informacje dotyczące swojego budynku w serwisie Warszawa 19115, w zakładce poświęconej przerwom w dostawach mediów.
Nie oznacza to, że wszystkie budynki w Wawrze zostały pozbawione ogrzewania. Utrudnienia dotyczą odbiorców objętych przerwą wynikającą z awarii Ciepłowni Międzylesie.
Warto również sprawdzać komunikaty administracji budynku lub spółdzielni mieszkaniowej, jeśli takie informacje są udostępniane mieszkańcom.
Co powinni zrobić mieszkańcy?
W czasie przerwy w dostawach ciepła warto ograniczyć niepotrzebne wychładzanie pomieszczeń. Pomocne może być zamknięcie okien po krótkim wietrzeniu oraz sprawdzenie, czy drzwi balkonowe i okna są szczelne. Nie należy jednak zasłaniać kratek wentylacyjnych ani ograniczać wymaganej wentylacji pomieszczeń.
Szczególną uwagę warto zwrócić na potrzeby małych dzieci, seniorów oraz osób chorych, dla których spadek temperatury w mieszkaniu może być bardziej uciążliwy.
Nie wolno ogrzewać mieszkania kuchenką gazową, piekarnikiem ani prowizorycznymi urządzeniami spalającymi paliwo. Takie działania mogą prowadzić do pożaru lub zatrucia tlenkiem węgla.
Jeżeli w mieszkaniu używane jest elektryczne urządzenie grzewcze, należy przestrzegać instrukcji producenta, zachować odpowiednią odległość od materiałów łatwopalnych i nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
Kiedy ogrzewanie wróci?
Według komunikatu opublikowanego przez Dzielnicę Wawer prace naprawcze zaplanowano na 19 listopada, a przerwa w dostawach ciepła ma potrwać od około godziny 8:00 do 18:00.
Na moment publikacji komunikatu nie podano informacji o wcześniejszym zakończeniu naprawy. Mieszkańcy powinni śledzić kolejne aktualizacje, ponieważ sytuacja może zmieniać się wraz z postępem prac.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.