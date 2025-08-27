Pilne! Awaria systemu alarmowego 999. Problemy z obsługą zgłoszeń w całej Polsce
W nocy z soboty na niedzielę doszło do poważnej awarii systemu SWD PRM, który odpowiada za obsługę zgłoszeń z numeru alarmowego 999 oraz częściowo 112. Awaria znacząco wpływa na czas reakcji służb ratowniczych, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.
Awaria systemu SWD PRM
System SWD PRM, wykorzystywany przez dyspozytornie medyczne w całej Polsce, przestał działać prawidłowo w nocy. Oprogramowanie odpowiada m.in. za:
-
przyjmowanie zgłoszeń alarmowych,
-
przekazywanie informacji do dyspozytorów,
-
tworzenie kart wyjazdowych dla zespołów,
-
lokalizowanie karetek i koordynowanie działań.
Obecnie czas oczekiwania na połączenie może ulec znacznemu wydłużeniu. Wiele zgłoszeń z numeru 112 nie trafia do dyspozytorni medycznych, co dodatkowo komplikuje sytuację.
Ręczne działania służb ratunkowych
Ze względu na awarię dyspozytorzy medyczni zostali zmuszeni do korzystania z alternatywnych metod kontaktu:
-
dzwonią bezpośrednio na służbowe numery zespołów ratownictwa medycznego,
-
ręcznie przekazują najpilniejsze zgłoszenia,
-
priorytetowo obsługują przypadki zagrożenia życia.
Sytuacja jest bardzo trudna, a system nie zapewnia pełnej kontroli nad zgłoszeniami i zespołami ratunkowymi. Operatorzy podkreślają, że to nie jest wina dyspozytorów, lecz awarii systemu.
Dramatyczne przykłady
W jednym z przypadków zgłoszenie o zatrzymaniu krążenia przez ponad 13 minut nie mogło zostać obsłużone — dyspozytornia nie widziała połączenia w systemie i nie mogła go odebrać.
Podczas poważnego wypadku drogowego, w którym dwie osoby były w stanie krytycznym, operator numeru 112 przesłał zgłoszenie, jednak dyspozytor medyczny nie mógł utworzyć karty wyjazdu. W konsekwencji czas reakcji pogotowia znacząco się wydłużył.
Utrudnienia w lokalizacji karetek
Dodatkowym problemem jest awaria map lokalizacyjnych zespołów ratowniczych. System nie pokazuje położenia karetek, przez co koordynacja działań odbywa się ręcznie, co jeszcze bardziej spowalnia czas reakcji.
Co powinni zrobić mieszkańcy
Do czasu pełnego przywrócenia działania systemu zaleca się:
-
w przypadku zagrożenia życia dzwonić zarówno na 112, jak i 999,
-
zachować spokój i cierpliwość podczas rozmowy,
-
w miarę możliwości przekazać wszystkie kluczowe informacje, które mogą przyspieszyć reakcję służb.
Sytuacja jest monitorowana, a służby apelują o rozwagę i wyrozumiałość.
