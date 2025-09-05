PILNE! Będzie niebezpiecznie już dziś w 11 województwach! RCB ostrzega: zabezpieczcie dobytek!

5 września 2025 13:14 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert dla mieszkańców aż 11 województw. Dziś wieczorem i w nocy z 5 na 6 września prognozowane są gwałtowne burze, silny wiatr oraz lokalne opady gradu. Mieszkańcy wielu regionów kraju mogą spodziewać się niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą zagrażać mieniu i zdrowiu.

Alert RCB: zagrożone województwa

Alert został rozesłany do odbiorców z następujących regionów:

  • warmińsko-mazurskie

  • łódzkie

  • mazowieckie

  • podlaskie

  • świętokrzyskie

  • kujawsko-pomorskie – m.in. powiaty: aleksandrowski, brodnicki, toruński, włocławski

  • lubelskie – m.in. powiaty: bialski, lubelski, rycki, kraśnicki

  • małopolskie – m.in. powiaty: krakowski, brzeski, tarnowski

  • podkarpackie – m.in. powiaty: mielecki, jasielski, dębicki

  • pomorskie – m.in. Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty kartuski, malborski

  • śląskie – m.in. Częstochowa, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Myszków

Co nas czeka?

Zjawiska pogodowe mogą prowadzić do:

  • przerw w dostawach prądu

  • zniszczeń mienia porwanego przez wiatr

  • utrudnień w ruchu drogowym i kolejowym

RCB apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i zabezpieczenie wszystkich przedmiotów, które może porwać silny wiatr, takich jak donice, meble ogrodowe czy parasole. Szczególną uwagę powinni zachować również właściciele samochodów – zaleca się unikanie parkowania w pobliżu drzew.

Co to oznacza dla czytelnika?

Mieszkańcy zagrożonych obszarów powinni już teraz:

  • Sprawdzić stan techniczny okien, drzwi, balkonów

  • Zabezpieczyć rzeczy na zewnątrz (rowery, krzesła, parasole itp.)

  • Przygotować się na możliwe przerwy w dostawach energii

  • Unikać wychodzenia z domu w czasie nawałnic

  • Śledzić komunikaty pogodowe i alerty RCB

