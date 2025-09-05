PILNE! Będzie niebezpiecznie już dziś w 11 województwach! RCB ostrzega: zabezpieczcie dobytek!
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert dla mieszkańców aż 11 województw. Dziś wieczorem i w nocy z 5 na 6 września prognozowane są gwałtowne burze, silny wiatr oraz lokalne opady gradu. Mieszkańcy wielu regionów kraju mogą spodziewać się niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą zagrażać mieniu i zdrowiu.
Alert RCB: zagrożone województwa
Alert został rozesłany do odbiorców z następujących regionów:
-
warmińsko-mazurskie
-
łódzkie
-
mazowieckie
-
podlaskie
-
świętokrzyskie
-
kujawsko-pomorskie – m.in. powiaty: aleksandrowski, brodnicki, toruński, włocławski
-
lubelskie – m.in. powiaty: bialski, lubelski, rycki, kraśnicki
-
małopolskie – m.in. powiaty: krakowski, brzeski, tarnowski
-
podkarpackie – m.in. powiaty: mielecki, jasielski, dębicki
-
pomorskie – m.in. Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty kartuski, malborski
-
śląskie – m.in. Częstochowa, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Myszków
Co nas czeka?
Zjawiska pogodowe mogą prowadzić do:
-
przerw w dostawach prądu
-
zniszczeń mienia porwanego przez wiatr
-
utrudnień w ruchu drogowym i kolejowym
RCB apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i zabezpieczenie wszystkich przedmiotów, które może porwać silny wiatr, takich jak donice, meble ogrodowe czy parasole. Szczególną uwagę powinni zachować również właściciele samochodów – zaleca się unikanie parkowania w pobliżu drzew.
Co to oznacza dla czytelnika?
Mieszkańcy zagrożonych obszarów powinni już teraz:
-
Sprawdzić stan techniczny okien, drzwi, balkonów
-
Zabezpieczyć rzeczy na zewnątrz (rowery, krzesła, parasole itp.)
-
Przygotować się na możliwe przerwy w dostawach energii
-
Unikać wychodzenia z domu w czasie nawałnic
-
Śledzić komunikaty pogodowe i alerty RCB
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.