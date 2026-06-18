Pilne. Burza w Szpitalu Południowym. Trzaskowski poinformował o decyzji
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił właśnie w mediach społecznościowych, że na jego wniosek cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego został odwołany. To bezpośrednia konsekwencja doniesień o nieoficjalnej ścieżce VIP dla polityków na SOR-ze tej placówki przy ul. Warchałowskiego na Ursynowie. Nową prezeską zarządu zostaje Aneta Gomółka-Siembora – specjalistka od audytów i kontroli w ochronie zdrowia. Co dalej z wyjaśnianiem nieprawidłowości?
Trzaskowski działa natychmiast – pełny komunikat prezydenta
Rafał Trzaskowski opublikował oświadczenie kilka godzin po tym, jak sprawa dotycząca specjalnego traktowania polityków na SOR-ze Szpitala Południowego zdominowała czołówki mediów ogólnopolskich. Prezydent Warszawy napisał wprost: „Na mój wniosek cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego właśnie został odwołany”. Dodał, że kolejne decyzje personalne pojawią się niebawem i że będzie informować mieszkańców na bieżąco.
Trzaskowski podkreślił, że nowej prezesce zarządu stawia jedno priorytetowe zadanie: ścisłą współpracę ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w wyjaśnianie nieprawidłowości. „Wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione dogłębnie i transparentnie” – napisał prezydent.
Kim jest Aneta Gomółka-Siembora?
Nowa prezeska zarządu Warszawskiego Szpitala Południowego to specjalistka z zakresu audytów i kontroli zarządczej w ochronie zdrowia oraz zamówień publicznych. Wybór osoby z takim profilem kompetencji – zamiast lekarza lub menedżera szpitalnego – jest sygnałem, że priorytetem nowego zarządu będzie właśnie audyt i wyjaśnienie tego, co działo się w placówce pod poprzednim kierownictwem. Dokładny profil zawodowy Gomółki-Siembory nie został dotychczas opublikowany przez Ratusz.
Co stało za odwołaniem zarządu?
Bezpośrednim powodem decyzji Trzaskowskiego były doniesienia portalu Zero.pl, podchwycone przez ogólnopolskie media, o tym, że na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym placówki przy ul. Warchałowskiego funkcjonowała nieoficjalna ścieżka przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Według nieoficjalnych ustaleń medialnych politycy mieli oczekiwać na przyjęcie w specjalnym pokoju i być obsługiwani w kilkanaście minut, podczas gdy inni pacjenci czekali po kilka godzin.
Szpital nie zaprzeczył doniesieniom, zasłaniając się ochroną danych medycznych. Sprawą zajął się premier Donald Tusk, który stwierdził, że jeśli salonik VIP istniał, muszą za to spaść głowy. Wcześniej z KO odszedł Dawid Kacprzyk – koordynator SOR i były radny, którego dotyczyła odrębna sprawa o wynagrodzenia przekraczające 1,6 mln złotych rocznie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.