Pilne! Ewakuacja kilku budynków w Warszawie. Odkryto arsenał broni i materiały wybuchowe

7 września 2025 19:08 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawa, ul. Zawiszaków. Żandarmeria Wojskowa ewakuuje mieszkańców po odkryciu ogromnego arsenału uzbrojenia. Trwa akcja służb specjalnych. W związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym niedawnego wybuchu na poligonie w Rembertowie, Żandarmeria Wojskowa dokonała szokującego odkrycia w jednym z mieszkań na warszawskiej Pradze.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jak poinformowano, w lokalu przy ul. Zawiszaków znaleziono znaczne ilości materiałów wybuchowych, a także pozostałości po granatach i pociskach moździerzowych. Zabezpieczone przedmioty stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców okolicy.

Ewakuacja kilku budynków

Ze względów bezpieczeństwa, władze zdecydowały o natychmiastowej ewakuacji okolicznych budynków mieszkalnych. Akcję prowadzą:

  • Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej

  • Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie

  • Patrol saperski

Na miejscu trwają intensywne czynności procesowe, a służby nie wykluczają, że odkryte materiały mogą mieć związek z nielegalnym handlem bronią lub terroryzmem. Policja oraz Żandarmeria nie udzielają obecnie informacji o podejrzanych osobach – wiadomo jedynie, że działania są kontynuacją dochodzenia po wybuchu, do którego doszło na wojskowym terenie treningowym.

Co to oznacza dla mieszkańców?

  • Ulica Zawiszaków została częściowo zamknięta, a mieszkańcy są odprowadzani do punktów tymczasowego pobytu.

  • Możliwe są utrudnienia w ruchu i ograniczenia dostępu do niektórych osiedli.

  • Służby apelują o spokój i stosowanie się do zaleceń funkcjonariuszy.

To kolejna sytuacja, która pokazuje, jak istotne jest bezpieczeństwo wewnętrzne i sprawność służb mundurowych. Mieszkańcy Warszawy z niepokojem obserwują rozwój wydarzeń, które mogą rzucić nowe światło na potencjalne zagrożenia w stolicy.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl