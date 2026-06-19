Pilne ewakuacja lotniska Warszawa-Modlin. Na miejscu pirotechnicy
W piątek, 19 czerwca, po godzinie 18:00 przed terminalem Portu Lotniczego Warszawa-Modlin ujawniono pozostawioną bez opieki torbę. Straż Graniczna zarządziła ewakuację części terenu przed budynkiem terminala i wezwała specjalistów minersko-pirotechnicznych. Działania trwają. Czy Twój lot dziś wieczorem odlatuje z Modlina?
Co się stało i co trwa na miejscu
Funkcjonariusze Straży Granicznej zauważyli pozostawioną bez opieki niewielką torbę przed wejściem do terminala i zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa natychmiast wdrożyli protokół potencjalnego zagrożenia. Rejon zdarzenia został zabezpieczony, dostęp do części strefy przed terminalem jest ograniczony. Na miejscu trwa rozpoznanie minersko-pirotechniczne – specjaliści sprawdzają zawartość bagażu, aby wykluczyć zagrożenie dla pasażerów i personelu lotniska.
Na chwilę publikacji tego artykułu Straż Graniczna nie podała informacji o wpływie prowadzonych działań na ruch lotniczy. Nie wiadomo, czy loty zostały opóźnione lub wstrzymane. Sytuacja jest dynamiczna.
Dlaczego każda porzucona torba uruchamia taką procedurę
Pozostawienie bagażu bez opieki na terenie lotniska lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie jest traktowane jako potencjalne zagrożenie i uruchamia obowiązkowe procedury bezpieczeństwa – niezależnie od prawdopodobieństwa rzeczywistego zagrożenia. Wynika to z przepisów lotniczych i wewnętrznych procedur ochrony infrastruktury krytycznej. W każdym takim przypadku służby muszą wykluczyć zagrożenie metodami pirotechnicznymi, zanim teren zostanie odblokowany.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli lecisz dziś z Modlina?
- Sprawdź status lotu przed wyjazdem – aktualne informacje o opóźnieniach i odwołaniach znajdziesz na stronie lotniska modlinairport.pl lub bezpośrednio u swojego przewoźnika. Sytuacja może się zmienić w każdej chwili po zakończeniu działań pirotechnicznych.
- Zadzwoń do przewoźnika – jeśli masz lot w ciągu najbliższych kilku godzin, skontaktuj się bezpośrednio z obsługą linii lotniczej lub biura podróży, aby uzyskać aktualne informacje o możliwych opóźnieniach.
- Nie przyjeżdżaj na lotnisko bez potwierdzenia – dopóki służby nie zakończą działań i nie zostanie odblokowany teren przed terminalem, wejście do budynku może być utrudnione lub niemożliwe.
- Nie zostawiaj bagażu bez opieki – Straż Graniczna przypomina, że każdy pozostawiony bez nadzoru bagaż jest traktowany jako zagrożenie i natychmiast uruchamia kosztowne procedury bezpieczeństwa, które mogą skutkować ewakuacją i opóźnieniami dla setek pasażerów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.