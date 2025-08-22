Pilne! Ewakuacja na Lotnisku Chopina w Warszawie
Piątkowy poranek na Lotnisku Chopina w Warszawie rozpoczął się od ewakuacji części terminala pasażerskiego. Powodem alarmu był pozostawiony bez opieki bagaż, który zmusił służby do natychmiastowej interwencji i wprowadzenia procedur bezpieczeństwa.
Ewakuacja na Lotnisku Chopina. Powodem porzucony bagaż
Jak poinformowały władze portu, powodem alarmu był pozostawiony bez opieki bagaż. Służby podjęły natychmiastowe działania, aby sprawdzić zagrożenie i zapewnić bezpieczeństwo pasażerom.
Alarm w terminalu
Ewakuacją objęto strefy B oraz CDE, a także nitki dojazdowe do terminala. Rzecznicy portu lotniczego podkreślili, że procedura została wdrożona zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. „Z uwagi na pozostawiony bagaż bez opieki konieczna była ewakuacja części terminalu wraz z nitkami dojazdowymi. Aktualnie trwają działania służb” – przekazano w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.
Interwencja służb i utrudnienia dla pasażerów
Na miejscu pracują służby lotniskowe oraz policja, które sprawdzają zawartość podejrzanego bagażu. Część pasażerów musiała opuścić terminal i oczekiwać na dalsze informacje. Ewakuacja spowodowała utrudnienia w ruchu – zarówno w samym budynku portu, jak i na drogach dojazdowych do lotniska.
Na razie nie podano, kto pozostawił bagaż i czy rzeczywiście stanowił on zagrożenie. Lotnisko zapewnia jednak, że wszystkie procedury bezpieczeństwa zostały wdrożone, a priorytetem pozostaje ochrona podróżnych i pracowników portu.
Lotnisko działa, ale sytuacja monitorowana
Ruch lotniczy nie został całkowicie wstrzymany, choć pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w organizacji odprawy. Władze lotniska apelują o cierpliwość i śledzenie komunikatów w mediach społecznościowych oraz na stronie portu.
Ewakuacja przypomina, jak poważnie traktowane są wszelkie sygnały o potencjalnym zagrożeniu. Nawet pozostawiony bez opieki bagaż uruchamia specjalne procedury bezpieczeństwa, których celem jest zapobieganie najgorszym scenariuszom.
