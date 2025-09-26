Pilne ostrzeżenie! Fałszywe strony podszywają się pod znany bank. Możesz stracić wszystkie oszczędności

26 września 2025 16:32 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Cyberprzestępcy po raz kolejny atakują Polaków, tym razem wykorzystując fałszywe strony podszywające się pod BOS Bank. Eksperci CSIRT KNF alarmują: na niebezpiecznych witrynach złodzieje wyłudzają dane do logowania w bankowości elektronicznej.

W sieci pojawiła się niebezpieczna domena bosatparaca.com, która łudząco przypomina oficjalną stronę banku. Witryna została tak przygotowana, by niczym nie różniła się od oryginału – od logotypu, po formularz logowania. Każdy, kto nie zwróci uwagi na szczegóły adresu strony, ryzykuje podaniem swoich loginów i haseł wprost w ręce oszustów.

Eksperci ostrzegają: po wpisaniu danych przestępcy natychmiast zyskują dostęp do konta i mogą wyczyścić rachunek w ciągu kilku minut.

Jak się bronić?

  • Zawsze dokładnie sprawdzaj adres strony, zanim wpiszesz login i hasło.

  • Nie klikaj w podejrzane linki przesyłane w wiadomościach SMS czy e-mailach.

  • Jeśli masz wątpliwości, wpisuj adres banku ręcznie w przeglądarce.

  • Korzystaj z dwuskładnikowego logowania i ustaw alerty o transakcjach.

Specjaliści przypominają, że bank nigdy nie prosi o podanie haseł poza oficjalną stroną. Każde najmniejsze odstępstwo powinno wzbudzić czujność.

Cyberprzestępcy z roku na rok stosują coraz bardziej wyrafinowane metody, ale podstawowa zasada pozostaje niezmienna – uważnie patrz na adres strony. To szczegół, który może uratować całe Twoje oszczędności.

