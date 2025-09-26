Pilne ostrzeżenie! Fałszywe strony podszywają się pod znany bank. Możesz stracić wszystkie oszczędności
Cyberprzestępcy po raz kolejny atakują Polaków, tym razem wykorzystując fałszywe strony podszywające się pod BOS Bank. Eksperci CSIRT KNF alarmują: na niebezpiecznych witrynach złodzieje wyłudzają dane do logowania w bankowości elektronicznej.
W sieci pojawiła się niebezpieczna domena bosatparaca.com, która łudząco przypomina oficjalną stronę banku. Witryna została tak przygotowana, by niczym nie różniła się od oryginału – od logotypu, po formularz logowania. Każdy, kto nie zwróci uwagi na szczegóły adresu strony, ryzykuje podaniem swoich loginów i haseł wprost w ręce oszustów.
Eksperci ostrzegają: po wpisaniu danych przestępcy natychmiast zyskują dostęp do konta i mogą wyczyścić rachunek w ciągu kilku minut.
Jak się bronić?
-
Zawsze dokładnie sprawdzaj adres strony, zanim wpiszesz login i hasło.
-
Nie klikaj w podejrzane linki przesyłane w wiadomościach SMS czy e-mailach.
-
Jeśli masz wątpliwości, wpisuj adres banku ręcznie w przeglądarce.
-
Korzystaj z dwuskładnikowego logowania i ustaw alerty o transakcjach.
Specjaliści przypominają, że bank nigdy nie prosi o podanie haseł poza oficjalną stroną. Każde najmniejsze odstępstwo powinno wzbudzić czujność.
Cyberprzestępcy z roku na rok stosują coraz bardziej wyrafinowane metody, ale podstawowa zasada pozostaje niezmienna – uważnie patrz na adres strony. To szczegół, który może uratować całe Twoje oszczędności.
